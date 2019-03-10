Ми якраз вчасно зупинилися, – Роман Скрипін про відмову України від участі в Євробаченні-2019

Український журналіст Роман Скрипін, який випадково став причетним до Національного відбору на Євробачення-2019, також прокоментував відмову України від участі в пісенному конкурсі. За його словами, це не програш, а радше навпаки – перемога.

Скандальне інтерв'ю Романа Скрипіна з гуртом ANNA MARIA, яке відбулося напередодні фіналу Нацвідбору Євробачення-2019, досі шалено обговорюють і активно коментують. Як раніше зазначив журналіст, він випадково став причетним до пісенного конкурсу, оскільки не думав, що після розмови з гуртом, яка відбулася на кримськотатарському каналі, зчиниться такий скандал.

Читайте також: Мені казали: Ти зірвав Євробачення, – ексклюзивне інтерв'ю з Романом Скрипіним

В ексклюзивному інтерв’ю для LifeStyle 24 Роман Скрипін прокоментував також відмову від участі в Міжнародному етапі пісенного конкурсу, який відбудеться в Тель-Авіві. Він зазначив, що у нього складається враження, що Україна не програла, а навпаки – виграла.

Ми виграли, тому що це спонукатиме переглянути механіку Національного відбору. Пригадуємо, як Приходько представляла Росію, Алєксєєв – Білорусь… Я хочу, щоб на Євробаченні Україну презентували українські виконавці, і щоб пісня була національною мовою,

– зазначив Роман Скрипін.

Він навів приклад сербів, які не цураються своєї мови, про що свідчить перемога Марії Шерифович, яка перемогла у Євробаченні-2007 з піснею, яку виконувала рідною мовою.

Тому ми – не програли. Ми якраз вчасно зупинилися, потрібно зробити паузу,

– додав журналіст.

Тут @skrypin дивиться Євробачення і не може зрозуміти, чому конкурс став таким заполітизованим. pic.twitter.com/tmmbjwslE0 — #Грішин (@grishyn_ua) 23 лютого 2019 р.

Однак Роман Скрипін зазначив, що його насторожує позиція "якщо виграє Росія, ми туди не поїдемо". Він ствердив, що його це дивує, як мінімум тому, що в Росію на Олімпіаду представники України їздили. За його словами, позиція повинна бути одна: або ніхто не їде в Російську Федерацію, або припиняти поділ між "одним можна, а іншим ні".

Це речі взаємопов'язані, але про них ніхто не хоче говорити. "Навіщо ви змішуєте політику і мистецтво?". Вони завжди були і будуть пов'язаними. Те саме стосується політики та спорту. "О, спорт, ти – мир!". Вислів зрозумілий, бо під час Олімпіад зупинялися війни. Але це не означає, що спорт – поза політикою. Якщо він поза політикою, тоді припиніть виконувати державні гімни і підіймати прапори. Просто – "змагання спортсменів",

– зазначив Роман Скрипін.

Також він додав, що якщо на Євробаченні кожна країна представлена власним прапором, тому Національний відбір повинен бути справді Національним, а не "відбором вати".