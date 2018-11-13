"Ми з Бараком є прикладом для наслідування": відверте інтерв’ю Мішель Обами для Elle

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Мішель Обама
Мішель Обама / www.elle.com

Колишня перша леді США Мішель Обама нещодавно випустила книгу "Становлення" (Becoming), в якій розповідає про своє життя в Чікаго, стосунки із чоловіком Бараком Обамою та багато інших відвертих зізнань. Опра Уіфнрі запросила Мішель на відверту розмову про книгу та, власне, про період становлення у її житті.

Перше запитання, яке Опра задала Мішель Обамі, – чи не страшно було писати про своє приватне життя так відверто. З відповіддю перша леді не забарилась.

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Зовсім ні. Мене часто запитують, як мені вдається бути такою справжньою, чому люди тягнуться до мене і я зрозуміла, що все це відбується через те, що мені подобається такою бути. Мені подобається моя історія, мої удари та мої синяки. Це робить мене унікальною, тому я завжди відкрита зі своїми співробітниками, з друзями та іншими людьми. І ще, Опра, я не знаю, подобається нам з Бараком це чи ні, але ми є прикладом для наслідування,
– сказала Мішель.

Мішель Обама
Мішель Обама / Elle

Дружина Барака Обами також додала, що ненавидить, коли люди, які знаходяться у суспільстві, хочуть відступити назад і сказати, що вони не є прикладом для наслідування і їм не треба такої відповідальності. Коли ти вже таким є – вже пізно.

Мішель Обама
Мішель Обама / Elle

Щоб дати відповідь на деякі питання Опри, Мішель доводилось поринати в спогади та розповідати про своє дитинство.

Наша квартира була настільки маленькою, що вітальня була розділена на "три кіманти". Я і мій брат спали на двоярусному ліжку і розділяла нас тільки дерев’яна панель. Ми жили скромним життям, але це життя було настільки повним, наскільки це можливо. Якщо хтось з нас зробив щось добре, нагородою була піца або морозиво,
– поділилась перша леді.

Мішель Обама
Мішель Обама / Elle

Скільки років Мішель Обама була першою леді? Барак Обама – 44-й президент США. Його було обрано на два терміни керування країною. Президентсво Барака Обами тривало з 2009 по 2017 рік. Мішель Обама, його дружина, відповідно, весь цей час була першою леді США.

Теги: LifeStyle Мода Барак Обама
Джерело: Elle.com
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