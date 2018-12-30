Michael Kors купив Versace більше, ніж за 2 мільярди доларів і перейменував бренд: деталі

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Донателла Версаче і моделі на показі Versace Pre-Fall 2019
Донателла Версаче і моделі на показі Versace Pre-Fall 2019 / Getty Images

Американська компанія Майкл Корс Холдингс (Michael Kors Holdings Ltd) заявила про купівлю марки Versace у вересні 2018 року. В останній день пройдешнього року вони завершили придбання італійського бренду, засновниками якої є Донателла і Джанні Версаче.

Про завершення купівлі марки Versace компанією Michael Kors Holdings Ltd повідомляє іноземне видання Vogue. Італійська марка, яка займалася виробництвом вбрань класу люкс, пішла у володіння організації за 2,12 мільярда доларів.

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Завершальні етапи договору, після чого бренд Versace став частиною американської компанії, відбулися 31 грудня 2018 року. Вперше про це світ заговорив у вересні 2018 року. Після гучної заяви головний дизайнер модного дому Донателла Версаче випустила колекцію Versace Pre-Fall 2019. У вбраннях модельєр зберегла дух італійського бренду та гламур, який цінують модні шанувальники.

Versace вже давно визнаний одним з провідних у світі Будинків моди класу люкс і є синонімом італійського гламуру і стилю,
– зазначив Джон Айдол, генеральний директор Michael Kors Holdings.

Також у повідомленні зазначалось, що Донателла залишиться головою модного бренду. Після того, як Michael Kors Holdings Ltd офіційно став власником марки Versace її перейменували у Capri Holdings Limited. Така назва ввійшла в дію 2 січня 2019 року.

Донателлі Верчасе
Донателла Версаче на показі Versace у грудні 2018 / Getty Images

Теги: LifeStyle Новини США Мода
Джерело: Lifestyle
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