Мідії у помідорній сальсі: рецепт приготування італійської страви

Чи знали ви, що одною з улюблених страв гарячих італійців є мідії у помідорній сальсі? Якщо ні, то зверніть увагу на потрібні інгредієнти, придбайте їх у магазині та насолоджуйтесь процесом приготування вечері разом з нами!

Перед початком приготування смачної та ароматної страви не забудьте попередньо вимити мідії. Після цього легко заберіть з них вологу паперовим рушником і починайте готувати їх згідно з рецептом. Варто додати, що такі морепродукти є обов'язковими у раціоні харчування, оскільки містять у собі необхідні для здоров'я елементи.

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Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі:

Інгредієнти:

Мідії – 250 грамів;

Хліб – 2 шматки;

Томатний соус – 100 грамів;

Часник – 1 зубчик;

Гострий перець – 1/4 штуки;

Помідори – 2 штуки;

Петрушка;

Оливкова олія – 25 грамів;

Біле вино – 50 грамів;

Сіль, перець.



Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі

Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі:

​Промиваємо мідії у глибокій каструлі так, щоб не пошкодити їх.



Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі



Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі

На дощечці мілко нарізаємо часник, гострий перець, петрушку та помідори.

Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі

В сковороду наливаємо оливкову олію та кладемо часник. Згодом додаємо гострий перець, петрушку, помідори і томатну пасту. Обсмажуємо все 5 хвилин.

Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі

Додаємо на сковорідку мідії і пасеруємо на сильному вогні близько 3 хвилин.

Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі

Додаємо біле вино і даємо йому випаруватися. Після цього накриваємо сковорідкою кришку.

Робимо вогонь слабкішим і нехай мідії доходять 10 хвилин або ж поки добре не відкриються.

Тим часом можемо підсмажити хліб. На іншій сковорідці легко обсмажуємо 2 попередньо нарізані шматочки хлібу з двох сторін.



Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі

Після обсмаження натираємо скибочки хлібу зубчиком часнику і трошки приправляємо олією. Брудні руки від продуктів ви завжди можете витерти паперовими рушничками.



Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі

Фінальна частина: викладаємо на тарілку мідії у соусі, поруч ставимо грінки, страву поливаємо олією та посипаємо петрушкою. Готово!

Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі

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