Мідії у помідорній сальсі: рецепт приготування італійської страви

 
Мідії у томатному соусі – рецепт, як готувати італійську страву

Чи знали ви, що одною з улюблених страв гарячих італійців є мідії у помідорній сальсі? Якщо ні, то зверніть увагу на потрібні інгредієнти, придбайте їх у магазині та насолоджуйтесь процесом приготування вечері разом з нами!

Перед початком приготування смачної та ароматної страви не забудьте попередньо вимити мідії. Після цього легко заберіть з них вологу паперовим рушником і починайте готувати їх згідно з рецептом. Варто додати, що такі морепродукти є обов'язковими у раціоні харчування, оскільки містять у собі необхідні для здоров'я елементи. 

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Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі:

Інгредієнти:

Мідії – 250 грамів;
Хліб – 2 шматки;
Томатний соус – 100 грамів;
Часник – 1 зубчик;
Гострий перець – 1/4 штуки;
Помідори – 2 штуки;
Петрушка;
Оливкова олія – 25 грамів;
Біле вино – 50 грамів;
Сіль, перець.

Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі
Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі

Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі:

  • ​Промиваємо мідії у глибокій каструлі так, щоб не пошкодити їх.

Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі
Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі

Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі 
Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі

  • На дощечці мілко нарізаємо часник, гострий перець, петрушку та помідори.

Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі

  • В сковороду наливаємо оливкову олію та кладемо часник. Згодом додаємо гострий перець, петрушку, помідори і томатну пасту. Обсмажуємо все 5 хвилин.

Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі

  • Додаємо на сковорідку мідії і пасеруємо на сильному вогні близько 3 хвилин.

Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі

  • Додаємо біле вино і даємо йому випаруватися. Після цього накриваємо сковорідкою кришку.
  • Робимо вогонь слабкішим і нехай мідії доходять 10 хвилин або ж поки добре не відкриються. 
  • Тим часом можемо підсмажити хліб. На іншій сковорідці легко обсмажуємо 2 попередньо нарізані шматочки хлібу з двох сторін.

Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі 
Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі

  • Після обсмаження натираємо скибочки хлібу зубчиком часнику і трошки приправляємо олією. Брудні руки від продуктів ви завжди можете витерти паперовими рушничками.

Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі 
Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі

  • Фінальна частина: викладаємо на тарілку мідії у соусі, поруч ставимо грінки, страву поливаємо олією та посипаємо петрушкою. Готово!

Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі

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Автор: Уляна Журба
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Food and Drinks Смачно
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