Мідії у помідорній сальсі: рецепт приготування італійської страви
Чи знали ви, що одною з улюблених страв гарячих італійців є мідії у помідорній сальсі? Якщо ні, то зверніть увагу на потрібні інгредієнти, придбайте їх у магазині та насолоджуйтесь процесом приготування вечері разом з нами!
Перед початком приготування смачної та ароматної страви не забудьте попередньо вимити мідії. Після цього легко заберіть з них вологу паперовим рушником і починайте готувати їх згідно з рецептом. Варто додати, що такі морепродукти є обов'язковими у раціоні харчування, оскільки містять у собі необхідні для здоров'я елементи.
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Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі:
Інгредієнти:
Мідії – 250 грамів;
Хліб – 2 шматки;
Томатний соус – 100 грамів;
Часник – 1 зубчик;
Гострий перець – 1/4 штуки;
Помідори – 2 штуки;
Петрушка;
Оливкова олія – 25 грамів;
Біле вино – 50 грамів;
Сіль, перець.
Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі
Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі:
- Промиваємо мідії у глибокій каструлі так, щоб не пошкодити їх.
Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі
Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі
- На дощечці мілко нарізаємо часник, гострий перець, петрушку та помідори.
Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі
- В сковороду наливаємо оливкову олію та кладемо часник. Згодом додаємо гострий перець, петрушку, помідори і томатну пасту. Обсмажуємо все 5 хвилин.
Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі
- Додаємо на сковорідку мідії і пасеруємо на сильному вогні близько 3 хвилин.
Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі
- Додаємо біле вино і даємо йому випаруватися. Після цього накриваємо сковорідкою кришку.
- Робимо вогонь слабкішим і нехай мідії доходять 10 хвилин або ж поки добре не відкриються.
- Тим часом можемо підсмажити хліб. На іншій сковорідці легко обсмажуємо 2 попередньо нарізані шматочки хлібу з двох сторін.
Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі
- Після обсмаження натираємо скибочки хлібу зубчиком часнику і трошки приправляємо олією. Брудні руки від продуктів ви завжди можете витерти паперовими рушничками.
Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі
- Фінальна частина: викладаємо на тарілку мідії у соусі, поруч ставимо грінки, страву поливаємо олією та посипаємо петрушкою. Готово!
Рецепт приготування мідій у помідорній сальсі
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