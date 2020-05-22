Міхалок і гурт Drezden показали інопланетян та паралельні світи: новий вражаючий відеокліп

Популярний музикант Сергій Міхалок і його гурт Drezden представили новий футуристичний кліп на пісню "Давида олень".

Відео, яке з'явилось в ютубі, з перших секунд тримає глядачів у напрузі. Кадр за кадром доводиться вирішувати головоломку з образів, де в паралельних світах перемішані іншопланетяни та мальовані персонажі, а також іде відсил до голлівудських фільмів 1960-х років.

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Drezden - "Давида олень": дивіться відеокліп

"Текст пісні "Давида Олень" по суті інтелектуальний пазл, коробка з мільйоном образів. У ньому немає класичної сюжетної лінії, до якої можна прив'язувати сценарій. У нас була повна творча свобода – що може бути краще?" – ділиться своїм баченням режисер кліпу Володимир Нефьодов.

Фінальна версія кліпу, за його словами, з'явилась вже на знімальному майданчику. Володимир Нефьодов згадує, було до 10 різних сценаріїв.

Кадр з кліпу "Давида олень" – відсил до Стенлі Кубрика / Скріншот

Кліп зняли в Лос-Анджелесі – буквально за два дні. Над реалізацією проекту працювала велика інтернаціональна команда: режисер Володимир Нефьодов, – білорус, а оператор Айдар Шаріпов родом з Казані. Постпродакшеном займався казахстанський колорист Ерлан Танаєв, комп'ютерною графікою – білоруси Данила Рибкін і Олексій Стант. Аніматора також знайшли у Мінську: ним став Іван Гопіенко, а з монтажем допомагав Єгор Климович, який зараз живе в США і працює на проектах Олівера Стоуна.



Живі та лялькові герої кліпу "Давида олень" / Скріншот

Цікаві факти про відеокліп "Давида олень"

Для того, щоб у кадрі наблизитися до американського кіно 1960-х років була використана оптика Panavision. Для роботи з роботизованими костюмами був запрошений Роберт Дівайн, автор костюмів у технології аніматроніка, який працював над проектами "Той, що біжить по лезу", "Згадати все", "Робокоп", "Без обличчя", "Армагеддон", "Стартрек", "Марс атакує", "Термінатор", "Штучний розум" і т.д. Це був неоціненний досвід: його майстерня справжній музей історії кіно 1950-1990-х років. Ляльки-батьки є точними копіями справжніх людей. Батько – Дік Сміт, найвідоміший оскароносний гример Голлівуду, вчитель Роберта Дівайна. Роль матері виконала актриса Наташа Хенстридж. Команда ретельно опрацьовувала деталі у відео. Наприклад, на яйці в фіналі можна помітити символи лабіринтів. Мовою деяких індіанських племен Америки вони означають Мама і Дочка.



Мультиплікація у кліпі "Давида олень" / Скріншот

Що відомо про гурт Drezden? Drezden – сольний проєкт Сергія Міхалка. Це еклектичний сплав The Cure, Wolfsheim і Олексія Вишні, переосмислення музики "нової хвилі" та Neue Deutsche Welle через 40 років. У колекції гурту два повноцінних альбоми "Drezden" (2018) і "Едельвейс" (2019). Обидва мали гарні відгуки. Перші сольні концерти в Україні й Білорусі пройшли з аншлагами.