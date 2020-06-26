Російський актор Михайло Єфремов опинився на лаві підсудних після резонансної ДТП у Москві. Наразі адвокат знаменитості розповів про його стан здоров'я, зазначивши, що днями той пережив серцевий напад.

Стан здоров'я Михайла Єфремова

Про це юрист Ельман Пашаєв розповів виданню "Московский комсомолец". За словами адвоката, у четвер, 25 червня, Михайло Єфремов хотів відвідати могилу матері та вшанувати її пам'ять у роковини смерті. Однак актор цього так і не зробив: у цей день він пережив серцевий напад.

Цікаво Чому Михайло Єфремов сів п'яним за кермо: відома причина

Погано Михайлу Єфремову стало напередодні роковин смерті мами. Родичі, які помітили зміну стану його здоров'я, хотіли викликати медиків, проте актор відмовився від будь-якої допомоги.

Наразі Ельман Пашаєв розцінює такі дії свого підзахисного як самокатування. Юрист додав, що Михайло Єфремов перебуває у пригніченому стані та не хоче покидати своєї квартири навіть через поважні причини.

Що відомо про резонансну ДТП за участю Єфремова

8 червня Михайло Єфремов сів за кермо свого позашляховика напідпитку. Машина актора на швидкості виїхала на зустрічну смугу та протаранила вантажівку в Москві. Внаслідок зіткнення загинув Сергій Захаров, який працював кур'єром та на час інциденту доправляв продукти до закладів харчування. Чоловік помер у лікарні на наступний день після аварії.

Сам Михайло Єфремов не постраждав. На відео, яке зробили очевидці після ДТП, видно, що актор ледь стояв на ногах та не міг пояснити, що сталось. Наразі Михайло Єфремов перебуває під домашнім арештом та очікує на вирок суду. Чоловіку загрожує 12 років позбавлення волі.

Водночас Михайло Єфремов хоче матеріально допомогти сім'ї загиблого. Актор навіть хотів всиновити дітей Сергія Захарова, щоб дбати про них. Таку заяву гостро розкритикували родичі жертви ДТП, а адвокат Єфремова пояснив, що мова йшла не про опікунство, а про фінансове забезпечення.