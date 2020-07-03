Михайло Єфремов відмовився визнати провину в трагічній ДТП у Москві

Російський кіноактор Михайло Єфремов, який у нетверезому стані спричинив ДТП у Москві, через місяць після аварії відмовився визнавати провину у смерті потерпілого. Ще кілька тижнів тому чоловік в мережі повністю визнавав свою вину у скоєному.

Внаслідок аварії 8 червня на Садовому кільці в Москві загинув кур'єр Сергій Захаров. Після трагедії Єфремов записував відео, де не відхрещувався від подій та просив допомогти сім'ї загиблого. Згодом він навіть попросив взяти під опіку дітей Захарова, щоб забезпечити їм майбутнє. У разі доведення провини актора, йому загрожує 12 років ув'язнення, повідомляє 24 канал.

До теми ДТП з Єфремовим: у справі з'явився четвертий потерпілий

Але 3 липня адвокат актора Ельман Пашаєв телеканалу "Москва 24" повідомив, що Єфремов відмовився визнавати провину в ДТП.

Докладніше нічого пояснювати не буду – це передчасно, тобто цей злочин він не вчиняв. Михайло Олегович, коли раніше сказав: "Я хочу відшкодувати", – не відшкодувати, а "готовий платити", тому що в ДТП брала участь його машина,

– заявив адвокат.

Що відомо про ДТП з Єфремовим?

Під час аварії актор вилетів на зустрічну смугу і врізався у фургон доставки продуктів, за кермом якого перебував 57-річний Сергій Захаров. Чоловік помер у лікарні на ранок після трагічної ДТП.

Медичне обстеження показало, що в крові Єфремова був алкоголь. Наразі актору обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 9 серпня. Нещодавно в мережі також з'явилась інформація, що чоловік начебто пережив серцевий напад.