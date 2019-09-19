Михайлове чудо: що можна і не варто робити в цей день

Михайлове чудо православні християни святкують 19 вересня 2019 року, яке називають чудом Архистратига Михаїла. В українському календарі це день, коли відбуваються справжні дива та загадкові пригоди, а вся сім'я збирається за спільною молитвою до Архангела Михаїла.

Історія свята

Відповідно до Священних переказів, дуже давно неподалік від античного міста Ієраполя існувало цілюще джерело. Поруч із ним християнин Архип збудував храм на честь архангела Михайла на знак подяки за зцілення його доньки водами джерела від сліпоти.

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Проте місцевим язичникам не сподобався храм і вони хотіли знищити його, об'єднавши дві гірські річки, і затопивши потоком води цю місцевість. Тоді Архип почав молитися Михайлу і архангел з'явився на землю. Він вдарив мечем по горі, утворивши в ній ущелини, і відвівши воду від храму. Місто, де сталося це диво, став називатися Хони (розколина, отвір).

В Україні ж Архангел Михаїл є одним із найбільш шанованих святих небесних покровителів. В народній уяві святий Михайло постає славним воїном-захисником, який окрім сміливих вчинків такі відводить душі померлих на небо і зважує на терезах їхні добрі й погані вчинки.



Свято Архистратига Михаїла: історія і традиції

Чудом у святі Архангела Михаїла священики вбачають саме спасіння людей та самої церкви. За переказами, давні предки в цей день намагалися дотримуватися посту, важко не працювати, адже "святий Михаїл у вигляді бідного старця ходить по землі й перевіряє, як його шанують".

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Архангел Михаїл також вважається борцем проти єресі і зла, сильним захисником віри. Тому цього дня треба "стежити за язиком", робити добрі справи й молитися.

Михайлове чудо справді вважають великим і серйозним святом. В цей день потрібно забути про важку роботу, сварки та щоденні клопоти, а варто провести день у молитвах та спокої.

Михайлове чудо: що можна робити в свято Архангела Михаїла:

– В багатьох селах на це свято організовують храмові або престольні празники та ходять один до одного в гості.

– В цей день можна разом із сім’єю поставити загальну свічку за здоров’я та попросити в Архангела Михаїла щастя і миру в родині, достатку та здоров'я.



Архистратиг Михаїл захищає вірян та здійснює великі чудеса

– Також у свято можна варити, виконувати дрібну хатню роботу, пасти худобу, в кого вона є, та годувати її.

– Обов’язково на Михайлове чудо потрібно вирішити сімейні справи та приватні проблеми і забути про всі негаразди та сварки.

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Михайлове чудо: що не можна робити в свято Архангела Михаїла:

– Великим гріхом вважається на Михайла сіяти, орати та викопувати городину, рубати дрова, виконувати важку хатню роботу, пекти хліб та пироги.

– Не бажано надміру працювати та переносити важку роботу на іншу людину.

– Не можна сваритися та вступати в конфлікти з родичами та колегами.

Народні прикмети:

– В цей день небажано мити голову – можна "змити розум".

– Якщо вранці у свято на деревах є іній – чекайте багато снігу взимку.

– Якщо листя з осики падає "обличчям угору" – зима буде холодною, а якщо навпаки – теплою.

– Тепло на Михайлів день – осінь буде довгою.



День Святого Михайла потрібно провести в молитвах і спокої

– Після свята можна очікувати на перші заморозки;

– Якщо на Михайлове Чудо листя на верхівці берези має зелений колір, то це до ранньої зими;

– А якщо хмари ввечері мають синій колір – це до змін у погоді.