Російському акторові Михайлові Єфремову пред'явили остаточне звинувачення у смертельній ДТП, яку він спричинив у центрі Москви. Слідство завершилося і є всі докази того, що артист перебував за кермом в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Адвокат актора Ельман Пашаєв заявив, що Єфремов звинувачується в порушенні правил дорожнього руху, що спричинило з необережності смерть людини і скоєне в стані сп'яніння – частина 4 статті 264 КК РФ. Про це повідомляє видання DW.

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Раніше у правоохоронних органах розповіли, що у цій справі були проведені всі необхідні експертизи, до неї були долучені всі дані камер спостереження та показання свідків. Немає сумнівів, що Михайло Єфремов під час скоєння ДТП був за кермом у стані сп'яніння. Пасажирів поруч із ним не було.

Тепер керівник пресслужби ГУ МВС у Москві Володимир Васенін повідомив, що розслідування щодо актора завершено.

Незважаючи на численні докази винуватості Єфремова, його адвокат наголосив на тому, що готовий довести протилежне.

Завдання адвоката збирати докази. Я цим займався, зібрав достатньо доказів його невинуватості,

– зазначив Пашаєв в інтерв'ю телеканалу "Росія-24".

Що відомо про ДТП з Єфремовим?

8 червня на Садовому кільці в Москві актор вилетів на зустрічну смугу і врізався у фургон доставки продуктів. За кермом другого автомобіля перебував 57-річний Сергій Захаров. Чоловіка госпіталізували в лікарню, проте від складних травм вранці 9 червня він помер.

Єфремову провели медичне обстеження, яке показало, що у його крові на момент ДТП був алкоголь. Наразі актору обрали запобіжний захід – домашній арешт до 9 серпня. Різні ЗМІ повідомляли про те, що чоловік сильно переживав через цю трагедію, у мережі з'явилося його звернення з вибаченням, Єфремов відмовлявся їсти та бачитися з будь-ким. Син висловлював йому підтримку, а от донька навпаки – засуджувала. Також нещодавно у мережі поширювали інформацію, що чоловік начебто пережив серцевий напад.