Мік Джаггер повернувся на сцену після операції на серці: подробиці

Близько трьох місяців тому відомий англійський рок-музикант був змушений перенести чималу кількість концертів через проблеми зі здоров'ям. Однак любов до публіки та сцени допомогла 75-річному Міку Джаггеру швидко відновитися і знову співати для своїх фанатів.

На початку квітня Мік Джаггер повідомив прихильників про необхідність перенести його велике турне і багато концертів через операцію на серці. Вже через кілька днів його прооперували, а після цього незмінний лідер гурту The Rolling Stones ділився світлинами з прогулянок на свіжому повітрі. Він пообіцяв фанатам швидко одужати і відпрацювати всі концерти якнайшвидше. Так і трапилося.

Як повідомляє видання The Guardian, перший концерт після реабілітаційного періоду співака відбувся у Чикаго на величезному стадіоні Soldier Field. Гурт The Rolling Stones, лідером якого є 75-річний Мік Джаггер, виступив у рамках європейського та північноамериканського турне No Filter Tour. Під час виступу 75-річний енергійний Мік Джаггер звернувся до публіки, зізнавшись, що невимовно щасливий через повернення на сцену.