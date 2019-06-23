Мік Джаггер повернувся на сцену після операції на серці: подробиці

137 Читать новость на русском
Мік Джаггер
Мік Джаггер / Instagram / @mickjagger

Близько трьох місяців тому відомий англійський рок-музикант був змушений перенести чималу кількість концертів через проблеми зі здоров'ям. Однак любов до публіки та сцени допомогла 75-річному Міку Джаггеру швидко відновитися і знову співати для своїх фанатів.

На початку квітня Мік Джаггер повідомив прихильників про необхідність перенести його велике турне і багато концертів через операцію на серці. Вже через кілька днів його прооперували, а після цього незмінний лідер гурту The Rolling Stones ділився світлинами з прогулянок на свіжому повітрі. Він пообіцяв фанатам швидко одужати і відпрацювати всі концерти якнайшвидше. Так і трапилося.

Читайте також: В чудовій формі і на прогулянці: Мік Джаггер опублікував перше фото після операції на серце

Як повідомляє видання The Guardian, перший концерт після реабілітаційного періоду співака відбувся у Чикаго на величезному стадіоні Soldier Field. Гурт The Rolling Stones, лідером якого є 75-річний Мік Джаггер, виступив у рамках європейського та північноамериканського турне No Filter Tour. Під час виступу 75-річний енергійний Мік Джаггер звернувся до публіки, зізнавшись, що невимовно щасливий через повернення на сцену.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mick Jagger (@mickjagger)

 

blog_ava
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
сьогодні
6197
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
22 червня 12:58 Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
8242
Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
22 червня 12:01 Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
928
Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
22 червня 10:49 Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
Марта Вересюк 6217
Сергію Притулі – 38: цікаві факти про шоумена, які захоплюють
22 червня 09:38 Сергію Притулі – 38: цікаві факти про шоумена, які захоплюють
Юлія Михайлова 2202
Свято музики у Львові: програма заходів
21 червня 19:30 Свято музики у Львові: програма заходів
188
Новини
Більше новин
Залиште відгук