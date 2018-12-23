Міка Ньютон вийшла заміж: перші весільні фото

Українська співачка Міка Ньютон, яка ще у 2017 році оголосила про заручини, вийшла заміж за американця Кріса Сааведру.

Перші фото у мережі опублікувала близька подруга Міки Тетяна Терехова в Instagram.

Читайте також: Міка Ньютон повернулась в Україну і відгуляла дівич-вечір: фото

"Ми так часто уявляли, як це буде. Ти завжди мріяла про чарівну казку. А вийшло навіть краще!" – зазначила у підписі Терехова.

Для власного весілля Ньютон одягнула розкішне плаття, яке прикрасили блискучі камені Swarovski. Завершbли образ маленька діадема, зібране волосся та насичений макіяж з акцентом на бордових губах.



Весілля Міки Ньютон / Instagram / @terehovat



Весілля Міки Ньютон / Instagram / @terehovat



Весілля Міки Ньютон / Instagram / @terehovat



Весілля Міки Ньютон / Instagram / @terehovat

Хто така Міка Ньютон?Українська співачка, справжнє ім'я якої Оксана Грицай. У 2011 році з піснею "Angel" представляла Україну на "Євробаченні-2011". Тоді Міка посіла 4 місце.



Після "Євробачення" дівчина переїхала в Каліфорнію.