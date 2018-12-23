Міка Ньютон вийшла заміж: перші весільні фото

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Міка Ньютон
Міка Ньютон / Instagram / @terehovat

Українська співачка Міка Ньютон, яка ще у 2017 році оголосила про заручини, вийшла заміж за американця Кріса Сааведру.

Перші фото у мережі опублікувала близька подруга Міки Тетяна Терехова в Instagram.

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"Ми так часто уявляли, як це буде. Ти завжди мріяла про чарівну казку. А вийшло навіть краще!" – зазначила у підписі Терехова.

Для власного весілля Ньютон одягнула розкішне плаття, яке прикрасили блискучі камені Swarovski. Завершbли образ маленька діадема, зібране волосся та насичений макіяж з акцентом на бордових губах. 

міка ньютон
Весілля Міки Ньютон / Instagram / @terehovat


Весілля Міки Ньютон / Instagram / @terehovat


Весілля Міки Ньютон / Instagram / @terehovat


Весілля Міки Ньютон / Instagram / @terehovat

Хто така Міка Ньютон?Українська співачка, справжнє ім'я якої Оксана Грицай. У 2011 році з піснею "Angel" представляла Україну на "Євробаченні-2011". Тоді Міка посіла 4 місце.

Після "Євробачення" дівчина переїхала в Каліфорнію.

Теги: Новини США LifeStyle Зіркові весілля Музика
Джерело: 24 канал
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