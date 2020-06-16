Після презентації еротичного фільму "365 днів" у мережі не припиняють обговорювати головних зірок стрічки. Особлива увага прикута до італійського актора Мікеле Морроне, який підкорив весь світ своєю харизмою. Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати найгарячіші фото красеня, що вже встигли розбурхати інстаграм.

З 7 червня польський еротичний фільм "365 днів" з'явився на Netflix. Всього за кілька днів стрічку переглянули мільйони людей, а новинка кіно одразу очолила рейтинг стрімінгової платформи. І хоч глядачі розкритикували сюжет, головний актор отримав шалену популярність у мережі. Хто ж такий Мікеле Морроне та якими кадрами він відзначився – дізнавався LifeStyle 24.

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Що відомо про Мікеле Морроне

Мікеле Морроне народився у багатодітній сім'ї в Італії. Його батько помер у 2003 році, коли актору було всього 12 років, відтак коштів на навчання його родина не мала. Годинами він проводив час біля телевізора, відтворюючи та приміряючи образи кіногероїв. Однак ще у шкільні роки Мікеле й подумати не міг, що колись таки зніметься у проєкті Netflix та змусить говорити про себе весь світ.

Першою роботою італійця стала посада офіціанта в одному з ресторанів. Проте довго Мікеле Морроне не зміг там працювати. Після цього він влаштувався на будівництво, але й там кар'єру будувати не хотів. І тільки в 21 рік чоловік наважився піти на кінопроби у Римі. Він отримав першу роль у серіалі "Як дельфіни" та фільмі "Медічі". Однак найбільшої популярності йому дав фільм "365 днів".

В еротичній кінострічці Мікеле Морроне зіграв очільника сицилійської мафії, який все життя шукав дівчину, що ввижалась йому, коли він ледь не загинув. Випадково він зустрічає її на Сицилії, куди Лора з друзями та бойфрендом-невдахою приїхала на відпочинок. Массімо Торрічеллі викрадає дівчину та дає їй рік, щоб закохатись в нього. Якщо ж у Лори не буде жодних почуттів, вона зможе повернутись додому в Польщу.

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Цікаво, що у стрічці Морроне не тільки виконав головну роль, але й написав саундтреки.

Дивіться трейлер до фільму "365 днів": відео

Після виходу фільму "365 днів" Мікеле Морроне приписували роман з колегою Анною Марією Сікклуке. Однак з польською акторкою він мав пристрасть тільки на екрані.

Мікеле Морроне: особисте життя

Ще до світової слави Мікеле Морроне зустрів ліванську красуню Рубе Сааде. Вона – досить популярна у своїй країні дизайнерка. У 2014 році актор одружився з коханою, але вже за 4 роки шлюбу оголосив про розлучення. Пара виховує двох синів Брандо і Маркуса. Мікеле Морроне часто навідує їх в Лівії, або забирає на вікенд до Італії.

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Сексуальні фото Мікеле Морроне

Та чималу популярність Мікеле Морроне дала і модельна кар'єра. Італієць залюбки приміряв спекотні вбрання для глянців і фотографувався для реклам знаменитих брендів. Відповідними знімками він активно ділиться у блозі, за яким вже стежать понад 4,2 мільйона користувачів мережі.

Не менш спекотними є і буденні кадри Мікеле. Журналісти LifeStyle 24 підібрали 7 найгарячіших фото, які вже встигли розбурхати мережу.