Микола Тищенко пішов з "Ревізора": несподівана заява

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Микола Тищенко
Микола Тищенко / Instagram / @nikolaytyshchenko

Відомий український ведучий і ресторатор Микола Тищенко заявив, що після двох років роботи в проекті "Ревізор" він вирішив не продовжувати контракт.

Про це ведучий повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Микола Тищенко розповів, що виконав всі поставлені перед собою завдання в цьому шоу і дуже вдячний за народне визнання, однак зазначив, що ці 2 роки були непростими.

Дорогі мої! Улюблені українці! Я об'їхав з "Ревізором" десятки міст України! Поруч зі мною була найкраща команда! "Ревізор" для мене був не просто проектом, я прожив два роки у відрядженнях в боротьбі за якість і гідний сервіс для українців! Я дізнався сотні історій, намагався допомогти, підказати! Я бачив, з яким теплом зустрічають нашу команду в кожному місті прості жителі! Годинами ми не могли виїхати, я хотів поспілкуватися з кожним з вас. Мені приємно, що люди назвали мене народним Ревізором. Це були 2 непростих роки! Я вперше працював не в затишній студії з особистим асистентом, ми робили по 3-4 локації в день, все увійшло в ефір, все було чесно і справедливо!
– повідомив ресторатор.

Також телеведучий похизувався власними досягненнями, зокрема премією "Телетріумф".

"16 років телевізійної кар'єри і саме з "Ревізором" мене удостоїли такої нагороди! Термін мого контракту закінчився! Ми відзняли 2 сезони! Ми б'єм рекорди всіх переглядів в YouTube, збираємо мільйони глядачів! Ми перевірили ті заклади, які ніколи раніше не пускали жодного журналіста... На жаль, я прийняв рішення не продовжувати контракт", – написав у заяві Тищенко.

 

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 канал
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