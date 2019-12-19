Миколай існує, – Дзідзьо розповів, як ставиться до новорічного свята

19 грудня в Україні відзначають День святого Миколая. За традицією, у цей день діти та дорослі отримують подарунки або ж різки. Український співак Дзідзьо зізнався, що для нього це свято є особливим та поділився з прихильниками дитячими спогадами.

Артист взяв участь у зйомках проєкту "Кілька пародій", що виходить на Новому каналі. У новорічному шоу Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) пригадав, як у дитинстві очікував на Миколая та готувався до цього особливого свята. Проте одного разу йому вдалось побачити, що подарунки під його подушку кладе мама.

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"Я щиро вірив у Миколая, в подушку, в подарунки. Пам’ятаю той момент, коли мама думала, що я сплю, і почала шарудіти пакетами в кімнаті. Та найгірше те, що я ті згортки знайшов на два дні раніше, і побачив, що в них лежало. Кожна дитина таке переживає у своєму житті", – розповів Дзідзьо.

Однак це аж ніяк не змусило артиста припинити вірити у магію цього свята. Дзідзьо переконує, що і досі по-дитячому очікує на подарунки та вірить у Миколая.

Головне, щоб ви розуміли: Миколай мамі дає подарунок, а вона при можливості має покласти його під подушку. Тому я далі вірю щирим, дитячим, наївним розумом, що Миколай існує. Він всім чемним людям приносить подарунки,

– з усмішкою розповів артист.

Цікаво, що ще на початку своєї вокальної кар'єри Дзідзьо зняв короткометражний фільм "Лист до Миколая". У ролику він з учасниками колективу обіграли найяскравіші моменти новорічного свята

"Я насміявся і десь себе впізнав. Це було трішки перебільшено, але гарно!" – поділився Дзідзьо.

Дивіться короткометражний фільм від Дзідзьо: відео