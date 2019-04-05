Міку Джаггеру прооперували серце: як почувається музикант

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Мік Джаггер
Мік Джаггер / Instagram / @mickjagger

Кілька днів тому стало відомо, що 75-річний музикант британської рок-групи The Rolling Stones Мік Джаггер потребував термінової операції на серце. Наразі стало відомо, що операція пройшла успішно в одній з клінік Нью-Йорка.

Міку Джеггеру успішно замінили штучний серцевий клапан і тепер музикант поступово відновлюється після складного хірургічного втручання. Про це повідомили в журналі Billboard.

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У виданні розповіли, що вже через тиждень Джагерра можуть виписати, але інші портали раніше зазначали, що на сцені він з'явиться не раніше літа. Цьому стало підтвердження і повідомлення у Twitter, яке залишив Мік 1 квітня. Він з превиликим жалем заявив, що концертний тур по містах США та Канади, що мав тривати з 20 квітня по 29 липня, він змушений відкласти через ситуацію зі здоров'ям.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mick Jagger (@mickjagger)

 

Хто такий Мік Джаггер?Це англійський рок-музикант, а також вокаліст гурту The Rolling Stones, яка була заснована ще у 1962 році і стала однією з найпопулярніших в музичній індустрії. Свого часу Джаггер також був засновником і учасником рок-гурту SuperHeavy. В складі гурту Джаггер разом з музикантами випустили близько 50 студійних і концертних альбомів, тираж яких перевищив 250 мільйонів екземплярів. Його особливий голос, який часто може варіюватись між грубим чоловічим і жіночим м'яким, і створив особливий образ Джаггера на сцені. Колектив The Rolling Stones заробив безліч музичних нагород, зокрема його заслуги високо оцінила королева Єлизавета II, яка в честь його 60-річчя у 2003 році посвятила музиканта в лицарі.

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Теги: LifeStyle Музика Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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