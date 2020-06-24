Голлівудська акторка українського походження Міла Йовович показала прихильникам, як підросла її молодша донечка. Зірка опублікувала чарівне фото, яким замилувала мережу.

Міла опублікувала чарівну світлину на особистій сторінці в інстаграмі. Знаменитість показала молодших дітей та зазначила, що доньки дуже люблять гратися одна з одною.

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Озіан народилася в лютому 2020 року. Зараз дівчинці майже 5 місяців і їй неймовірно подобається дізнаватися щось нове та цікаве. За словами зіркової матусі, маленька принцеса обожнює проводити час зі своєю старшою сестричкою Дешіел, якій зараз 5 років.

Дивіться, як Дешіел грає з Озіан – це неймовірно. Вона захоплюється своєю маленькою сестрою, так любить бути з нею. Змушує мене почуватися добре, бачити наскільки їм комфортно разом. Пишаюся моєю середньою дівчиною!

– написала в публікації Міла.

На фотографії, яку Йовович поширила в мережі, обоє дівчаток лежать на ліжку та усміхаються, щасливі, бо разом. Озіан намагається розповісти щось сестричці та радіє, що вона поруч.

Нагадаємо, Міла Йовович перебуває у шлюбі з англійським кінорежисером Полом Вільямом Скоттом Андерсоном. Окрім доньок Озіан та Дешіел, подружжя також виховує 12-річну Евер, яка вже пробує себе у модельній кар'єрі та кіноіндустрії.