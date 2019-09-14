Міла Куніс і Ештон Катчер виступили з промовою на українському форумі YES: фото

Голлівудська акторка українського походження Міла Куніс і її чоловік актор Ештон Катчер стали спеціальними гостями на 16-ій щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) на тему "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі", яка проводиться з 12 по 14 вересня у Києві

На форумі YES Міла Куніс згадала, як колись переїхала до США з Чернівців і про те, що швидко вестернізувалася. Знаменитість не оминула й політичні теми. "Всі війни закінчуються, питання лише, коли саме це трапиться", – вважає голлівудська акторка.

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Подружжя зустрілося з Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою. За словами Куніс, їй президент України сподобався своїми ідеями і тим, що у нього гарна англійська.

Сьогодні зустрівся з уродженкою України Мілою Куніс та актором і продюсером Ештоном Катчером. З усіма мали плідну бесіду про кіно, зокрема про розвиток української кіноіндустрії, а також про шляхи залучення інвестицій у неї, особливо з огляду на те, що наша країна зробила перший вагомий крок до впровадження системи rebates,

– розповів Зеленський у Facebook.

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Також акторка українського походження сказала, що насправді нічого особливого до України не відчуває, але є вдячною тому, що тут народилася вона і її батьки.

Що відомо про особисте життя Міли Куніс? Акторка почала зустрічатися із зіркою Голлівуду Ештоном Катчером ще у 2012 році, коли знімались в одній стрічці "Шоу 70-х". У лютому 2014-го пара оголосила про заручини, а в жовтні того ж року у них народилася донька Ваєтт. В липні 2015 року пара одружилась і вже в листопаді 2016-го у них друга дитина – син Димитрій. Ештон Катчер раніше був одружений на кіноактрисі Демі Мур (2005-2013).

Міла Куніс пожартувала про те, що їхній з Катчером шлюб є щасливим через те, що вони двоє бідні. "Якщо ти бідний в дитинстві, ти будеш вважати себе бідним до кінця життя", – додала вона.

Згодом акторка визнала, що насправді міцне подружнє життя тримається на повазі одне до одного.

Натомість Ештон Катчер з гумором повідомий інший секрет шлюбу: "Краще я буду щасливий, але неправий".

Міла Куніс на форумі YES / LifeStyle 24

Що відомо про форум YES-2019?16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) на тему "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі" проводитиметься з 12 по 14 вересня у Києві. Понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів з 26 країн візьмуть участь у конференції, організованій Ялтинською Європейською Стратегією (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.