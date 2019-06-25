Міла Куніс та Ештон Кутчер у відео зізнались, чи насправді розлучаються

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Міла Куніс та Ештон Кутчер спростували чутки про розлучення
Міла Куніс та Ештон Кутчер спростували чутки про розлучення / Instagram / @tvcouples__

Знамените голлівудське подружжя теж стало "жертвою" папараці, оскільки опинилось у переліку пар, що розлучаються. Але актори не забарились і дали потішну відповідь неправдивій інформації в ЗМІ.

41-річний Ештон залишив у своєму Instagram відеоролик, на якому з дружиною читає з гаджета свіжий випуск одного з американських таблоїдів InTouch Weekly. На обкладинці зображена Міла Куніс, а підпис внизу промовисто заявляє, що подружжя розлучається – "Усе скінчено".

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Винахідливі закохані знайшли спосіб спростувати чутки і офіційно підтвердити, що у їхньому житті все гаразд. В автомобілі Міла та Ештон записали кумедний діалог, який спровокував шалену реакцію серед підписників сторінки:

"Ештон Кутчер: Кохана, що відбувається?

Міла Куніс: Між нами все скінчено.

Ештон: О Боже, що ж нам тепер робити?

Міла: Мені бракувало повітря у нашому шлюбі.

Ештон: Це через мене? Я просто дуже люблю командувати, правда?

Міла: А ще я забрала дітей. А у тебе була страшна таємниця.

Ештон: Ти забрала дітей? У мене тепер немає дітей? А що там за страшна таємниця? Мабуть, вона була дуже страшна".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ashton Kutcher (@aplusk)

 

У підписі до відеоролику Кутчер іронічно побажав виданню IntouchWeekly успіхів із продажем номера.

Певно, таки все скінчено… Можливо, наступного тижня моя дружина народить близнюків. Утретє. Хто знає,
– йдеться в дописі.

Варто додати, що на відео із неприхованим сміхом у коментарях відреагували такі зірки, як Хейлі Бібер, Зої Салдана, Демі Ловато, Пріянка Чопра та багато інших.

Що відомо про стосунки Міли Куніс та Ештона Кутчера?Міла та Ештон почали романтичні відносини у 2012 році, коли знімались в одній стрічці "Шоу 70-х". У лютому 2014-го пара оголосила про заручини, а в жовтні того ж року у низ народилася донька Вайетт. В липні 2015 року пара одружилась і вже в листопаді 2016-го у них друга дитина – син Димитрій. Ештон Катчер раніше був одружений на кіноактрисі Демі Мур (2005-2013).

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Теги: LifeStyle Зіркові розлучення
Джерело: LifeStyle 24
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