Міла Нітіч пішла від продюсера Володимира Бебешка: відома причина

Українська виконавиця, фіналістка десятого сезону проєкту "Шанс", учасниця міжнародного конкурсу "Нова хвиля" Міла Нітіч 10 років була підопічною продюсера Володимира Бебешка. Нещодавно стало відомо, що артистка вирішила припинити цю співпрацю.

Міла Нітіч довгий час перебувала під опікою відомого українського продюсера Володимира Бебешка, проте за довгі роки співпраці вона не змогла заробити навіть на власну квартиру. Знаменитість вирішила припинити роботу з Володимиром та самостійно працювати над розвитком своєї кар'єри. Чому це сталося Міла розповіла Катерині Осадчій у програмі "Світське життя".

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Нітіч зізналася, що за 10 років співпраці в неї з Бебешком не було жодного підписаного контракту, як між продюсером та артистом і вона не бачила документів, в яких було б прописано, що ім'я та пісні належить Володимиру.

Одного разу була сказана фраза: "Мені легше похоронити ім'я Міла Нітіч, ніж віддати його тобі". Це була остання фраза, яка стала останньою краплею для мене особисто. Мені порадили зазирнути до українського реєстру торгових марок, де виявилося, що української торгової марки "Міла Нітіч" не існувало. Тому я її зареєструвала за собою. Я змінила усі паспортні дані, тепер вже я офіційно Нітіч Міла Сергіївна

– зауважила співачка.

Зірка також додала, що зробила це все, бо не мала іншого вибору. Перебувати в тому стані, в який її загнали, було неможливо.

Зараз це, можливо, має вигляд, ніби я віроломна тварюка, яка зробила все це за спиною Володимира Бебешка, але я була поставлена у ті умови, за яких повинна так поводитися. За 10 років життя та співпраці з Володимиром Володимировичем в мене не з'явилося три машини, навіть немає своєї власної квартири у Києві. Хоча у мене з'явилася власна квартира у Хмельницькому, колись, дуже давно, яку він мені допоміг на той час придбати з мого виграшу на "Нової хвилі",

– розповіла Міла.

Також Нітіч додала, що не раз просила трішки збільшити її відсоток, проте такі прохання продюсер приймав з агресивністю.

Він мене ніколи не обкрадав, але завжди нахабно і дуже впевнено забирав те, що вважав за потрібне. І довгий час я з цим мирилася, мене це влаштовувало, тому що я приїхала з провінції та в якийсь момент Володимир Володимирович дійсно допоміг і я йому за це вдячна. Але коли ти розумієш, що твій час минає, а при цьому тебе тримають на короткому повідці, то просто втомлюєшся бути ломовою конячкою,

– зізналася артистка.

Міла Нітіч – Каюсь: дивитись відео онлайн

Міла Нітіч у програмі "Світське життя" дивитись відео онлайн