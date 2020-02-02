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Міла Йовович поділилася останньою світлиною перед пологами

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Міла Йовович / Instagram / @millajovovich

Голлівудська акторка українського походження готується втретє стати мамою. Зірка відверто ділилася враженнями від вагітності на сторінках свого інстаграму. Тепер Міла Йовович наважилася опублікувати фото, що зроблене за кілька годин до пологів.

На особистій сторінці в інстаграмі знаменитої акторки сьогодні, 2 лютого, з'явився промовистий допис, у якому вона зізналася, що відправляється до пологового будинку. Її донька, за прогнозами лікарів, має з'явитися на світ вже завтра. 

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На фото майбутня багатодітна матуся щиро усміхається, позуючи з легким макіяжем та яскравою рожевою пов'язкою на голові. Міла Йовович також повідомила, що дуже хвилюється перед майбутніми пологами. Вона припускала, що третя вагітність стане для неї куди простішим випробуванням.

Проте знаменитість переконана, що вже наступним дописом ощасливить прихильників, які зможуть побачити її новонароджену донечку. 

Термін закінчується у мене завтра, тому готуюсь відправитися в лікарню. Це смішно, тому що я думала, що треті пологи будуть дріб'язковим справою, але я дійсно нервую, тепер, коли знаю, чого очікувати. У будь-якому випадку, сподіваюсь, наступне повідомленням, яке я зроблю, буде фото нашої маленької дівчинки! Побажайте мені удачі,
– написала Міла Йовович. 

Нагадаємо, що останні терміни вагітності видалися важкими для Міли Йовович. Зірка зізналася, що в неї дуже набрякали ноги, крім того вона щоденно долала нестерпний біль у спині: "У мене розпухли щиколотки, як у слона, болить спина, болять стегна, я бігаю до туалету кожні 15 хвилин. Сон? Забудьте про це". 

Навіть враховуючи всі труднощі, Міла Йовович безмежно щаслива знову бути вагітною, не зважаючи на те, що зараз їй 44 роки. Під час попередньої вагітності два роки тому знаменита акторка втратила малюка. Акторка з чоловіком кінорежисером Полом Андерсоном виховує двох доньок 12-річну Евер і 4-річну Дешіел. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами Голлівуд
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