Міла Йовович показала, як донечка розважається на карантині: яскраві фото

Відома голлівудська акторка українського походження Міла Йовович продовжує ділитися з прихильниками карантинними буднями. Знаменитість показала кумедні фото доньки Дешіел, де вона пускає мильні бульбашки.

Міла Йовович разом із чоловіком та дітьми весело проводять час на карантині. Вони радіють спільним моментам, адже можливості провести стільки часу в колі сім'ї більше, напевно, не буде. Акторка радо показує підписникам в інстаграмі, як розважається її сімейство. Днями на її особистій сторінці з'явилася чергова серія веселих світлин.

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Міла з чоловіком, англійським кінорежисером Полом Вільямом Скоттом Андерсоном та їхньою 5-річною донькою Дешіел чудово повеселилися, влаштувавши сімейні ігри на подвір'ї свого маєтку.

Дівчинка випускала мильні бульбашки з усмішкою на обличчі, а тато із захопленням спостерігав за цим процесом. Зіркова матуся, очевидно, фіксувала ці безцінні моменти на камеру.



Донька Міли Йовович пускає мильні бульбашки / Instagram / @millajovovich



Міла Йовович показала розваги доньки на карантині / Instagram / @millajovovich



5-річна донька Міли Йовович Дешіел / Instagram / @millajovovich



Маленька Дешіел пускає мильні бульбашки / Instagram / @millajovovich

Нагадаємо, окрім Дешіел, подружжя Міли та Пола також виховує 12-річну Евер та 2-місячну Озіан. На усіх кадрах діти завжди усміхнені і їхні зіркові батьки не припиняють ділитися радісними кадрами.