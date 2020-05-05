Міла Йовович показала, як годує грудьми маленьку доньку

Голлівудська акторка українського походження Міла Йовович, яка нещодавно народила третю дитину, показала, як годує донечку грудьми та розповіла, що зараз для неї означає материнство.

Перебуваючи вдома на карантині, зіркова матуся почала частіше ділитися з підписниками домашніми світлинами своєї сім’ї. Так, знаменитість опублікувала в інстаграмі ніжне фото, на якому вона зображена з маленькою донечкою Озіан під час процесу годування грудьми.

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44-річна акторка зазначила в дописі, що дуже цінує моменти, які проводить з маленькою донечкою.

Я така вдячна за ці тихі моменти з моєї веселкою. Догляд за нею – один з моїх улюблених днів. Цей солодкий маленький кекс дивиться на мене своїми проникливими очима, крихітними руками, своїм неймовірним ароматом, цим пухнастим волоссям. Я дуже ціную цей період нашого життя. Такий короткий момент в моєму житті, але він принесе найсолодші спогади, коли я озирнуся назад,

– щемливо зазначила Йовович.

Нещодавно акторка опублікувала кумедну світлину донечки, а підписники в коментарях посміялися з насупленого вигляду Озіан.

Сім’я акторки Міли Йовивоч та режисера Пола Андерсона виховує ще двох доньок: 5-річну Дешіел та 12-річну Евер. Остання долучається до життя Голлівуду та активно розвиває кінокар'єру та пробує себе у модельній діяльності. Евер вже встигла знятися у фільмі "Чорна Вдова" та прикрасила обкладинку нового випуску журналу Flaunt.