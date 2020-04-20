Міла Йовович показала, як її доньки билися крашанками на Пасху: кумедне відео

Відома голлівудська акторка українського походження Міла Йовович шанує традиції батьківщини та святкує Великдень разом із сім'єю. Знаменитість поділилася кумедним відео, на якому показала, як її доньки билися крашанками.

Свято Пасхи для кожної християнської родини по-справжньому особливе. Це світлий сімейний день, наповнений щастям та любов'ю. Важливим є дотримання звичаїв та їх передавання наступним поколінням. Гарним прикладом цього є сім'я Міли Йовович. На особистій сторінці в інстаграмі зірка поділилася роликом, на якому показала святкування Великодня.

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На ролику доньки акторки б'ються крашанками та кажуть традиційне привітання "Христос Воскрес!", а відповідають "Воістину Воскрес!". Біля них на столі бачимо паску та запалену свічку.

Христос Воскрес! Зі святом православної Пасхи всіх! Ось декілька відео про дівчат, які практикують деякі українські великодні традиції, хоча і по-своєму. Дякую моїй подрузі за прекрасну паску!

– написала в публікації Міла.

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