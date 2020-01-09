Міла Йовович приголомшила зовнішнім виглядом на останньому місяці вагітності

Голлівудська акторка українського походження перебуває на останніх тижнях вагітності. Подружжя Міли Йовович та кінорежисера Пола Андерсона чекає на народження третього малюка. Проте зірковій матусі, яка досить часто публікувала життєрадісні фото при надії, останні терміни вагітності видаються важкими.

Про майбутнє поповнення в родині знаменитість оголосила в серпні минулого року. Зіркове подружжя чекає на донечку. Зараз з чоловіком вони виховують 12-річну Евер і 4-річну Дешіел, проживаючи у маєтку в Лос-Анджелесі. Проте для Міли Йовович материнство не завжди було схоже на казку.

Читайте також: Зірка "Венома" Мішель Вільямс вдруге стане мамою, – ЗМІ

Під час останньої вагітності два роки тому знаменита акторка втратила малюка. Тоді вона перебувала на п'ятому місяці на зйомках за кордоном і їй довелося зробити екстрений аборт після передчасних пологів. Це рішення виявилося надзвичайним емоційним потрясінням для Міли Йовович, яка вимушено зробила паузу в кар'єрі та більше часу приділила своєму здоров'ю й вихованню доньок.

Днями акторку разом з старшою донькою Евер та чоловіком Полом Андерсоном помітили під час прогулянки в Беверлі-Гіллз. Для проведення часу з родиною Міла Йовович обрала вільну футболку в смужку, широкі джинси та туфлі. Навіть на останніх тижнях вагітності зірка не збирається лишатися своїх материнських обов'язків та не забуває про фізичні активності.



Міла Йовович з донькою Евер / Instagram / @promiflash

На особистій сторінці в інстаграмі Міла Йовович неодноразово публікувала світлини, на яких усміхнена позувала в родинному колі. Вона натхненно прикрашала ялинку, готувала подарунки до Різдва та навіть відвідувала ковзанку з доньками. Очевидно, лише останні тижні вагітності даються зірці непросто.