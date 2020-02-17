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Міла Йовович розповіла про лікування маленької доньки: Перший день без фотоковдри

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Мілла Йовович з донькою / Instagram / @millajovovich

Голлівудська акторка українського походження Міла Йовович 2 лютого втретє стала мамою. Зірка народила дівчинку Озіан, проте невдовзі в немовляти діагностували важкий випадок жовтяниці. Всіма подробицями лікування зіркова матуся ділиться з прихильниками у соціальних мережах.

Багатодітна матуся спершу показала фото з пологового будинку, потім поділилася інформацією про хворобу донечки, а тепер нарешті може похвалитися позитивними результатами лікування. Про одужання новонародженої Міла розповіла на своїй інстаграм-сторінці.

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Йовович постійно поряд зі своїм малятком, годує її. Вчора дівчинці виповнилося два тижні і матуся поділилася результатами лікування своєї крихітки.

Я намагаюся бути повністю функціональним виробником молока, тому вся моя енергія зосереджена на тому, щоб залишатися в ліжку, якщо це взагалі можливо, годувати Озіан та зберігати для неї їжу. Сьогодні також особливий день, бо це перший день без фотоковдри,
– написала акторка.

Зірка також зазначила, що вкінці дня необхідно виміряти рівень білірубіну, щоб дізнатися, чи не треба донечці повернутися у фотоковдру ввечері.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)


 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Зіркові мами Зіркові діти LifeStyle
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