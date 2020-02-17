Міла Йовович розповіла про лікування маленької доньки: Перший день без фотоковдри
Голлівудська акторка українського походження Міла Йовович 2 лютого втретє стала мамою. Зірка народила дівчинку Озіан, проте невдовзі в немовляти діагностували важкий випадок жовтяниці. Всіма подробицями лікування зіркова матуся ділиться з прихильниками у соціальних мережах.
Багатодітна матуся спершу показала фото з пологового будинку, потім поділилася інформацією про хворобу донечки, а тепер нарешті може похвалитися позитивними результатами лікування. Про одужання новонародженої Міла розповіла на своїй інстаграм-сторінці.
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Йовович постійно поряд зі своїм малятком, годує її. Вчора дівчинці виповнилося два тижні і матуся поділилася результатами лікування своєї крихітки.
Я намагаюся бути повністю функціональним виробником молока, тому вся моя енергія зосереджена на тому, щоб залишатися в ліжку, якщо це взагалі можливо, годувати Озіан та зберігати для неї їжу. Сьогодні також особливий день, бо це перший день без фотоковдри,
– написала акторка.
Зірка також зазначила, що вкінці дня необхідно виміряти рівень білірубіну, щоб дізнатися, чи не треба донечці повернутися у фотоковдру ввечері.
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