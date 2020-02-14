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Міла Йовович розповіла про лікування новонародженої доньки: подробиці

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Міла Йовович у пологовому з чоловіком та дітьми / Instagram / @evergaboanderson

Голлівудська акторка українського походження Міла Йовович народила доньку 2 лютого. Проте у новонародженої дівчинки діагностували важкий випадок жовтяниці і їм довелося лягти до лікарні на тиждень. Зараз матуся забрала донечку додому і розповіла подробиці лікування.

Багатодітна матуся разом із крихіткою Озіан тиждень провели у лікарні. Після народження в дівчинки виявили важку форму жовтяниці, то ж зараз батьки лікують свою малечу. На сторінці в інстаграмі зірка активно ділиться подробицями лікування. Днями вона опублікувала допис, в якому зазначила, що наразі вони з Озіан вже вдома.

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Зірка каже, що лікарі порадили їй використовувати спеціальну фотоковдру з синім випромінюванням. Це робиться для розщеплення антитіл до головного з жовчних пігментів білірубіну в крові малюка.

До трубки підключений вентилятор, тому вона не перегрівається. Спочатку було трохи страшно, але тепер я звикла до нього. Хотілося б, щоб сонячного світла було достатньо, але через несумісність нашої крові одне тільки сонячне світло їй не допоможе,
– розповідає Міла.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

За словами зіркової матусі, ніякі процедури не можуть завадити їй почуватися затишно біля немовляти. Йовович насолоджується тим, що може увесь день лежати в ліжку та годувати свою маленьку донечку.

Це буквально рай для мене. Я постійно думаю, що зараз проживаю найкращі дні. Немає нічого кращого, коли діти навколо нас,
– зазначила акторка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Зіркові мами LifeStyle
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