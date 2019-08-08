Міла Йовович вагітна: перше фото акторки українського походження з округлим животом

У середу, 7 серпня, голлівудська акторка українського походження Міла Йововича, яка два роки тому була вимушена зробити екстрений аборт на 4,5 місяці вагітності, зізналася у майбутньому поповненні. Зірка очікує на народження третьої дитини – це буде дівчинка!

Про це 43-річна Йовович повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши селфі у дзеркалі. На фото зірка продемонструвала чималий округлий живіт та розповіла, що завагітніла 13 тижнів тому, однак сильно переймалася, щоб не втратити дитину.

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Знову "залетіла". Після того, як 13 тижнів тому я дізналася, що вагітна, у мене виникли змішані почуття – від повної радості до жаху. Через мій віку і втрату останньої вагітності я не хотіла занадто прив'язуватися до цієї потенційної дитини. Це було не дуже весело, і останні кілька місяців ми жили як на голках, чекаючи результатів тестів і проводячи велику частину часу в кабінетах лікарів. Слава Богу, все добре і ми дізналися, що нас благословили дівчинкою! У будь-якому випадку, бажаю мені і моїй дитині удачі! Я посилаю вам багато любові і буду тримати вас в курсі моїх успіхів!

– пояснила акторка українського походження у підписі.

Відомо, що Міла Йовович виховує двох доньок – 11-річну Євер Габо і 4-річну Дашіел – від чоловіка, режисера Пола Андерсона.

Хто така Міла Йовович?Американська акторка, музикантка, модель, модельєр родом з України. Найкращими ролями можна вважати героїню Лілу в "П'ятому елементі" і Жанну д'Арк у фільмі "Посланниця: Історія Жанни д'Арк"; обидві стрічки знімав Люк Бессон. Також вона є щасливою мамою двох дітей.