24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Міла Йовович вразила зізнанням про надскладні останні тижні вагітності: деталі

654 Читать новость на русском
Міла Йовович з родиною / Instagram / @millajovovich

Голлівудська акторка українського походження з нетерпінням чекає пологів, які заплановані за два тижні. Подружжя чекає на народження третього малюка. Проте останні терміни вагітності видаються справді важкими для Міли Йовович. Зірка зізналася, що в неї дуже набрякли ноги, крім того вона щоденно долає нестерпний біль у спині.

Знаменита акторка досить часто публікувала життєрадісні світлини під час своєї вагітності. Зараз Міла Йовович за крок до народження третьої доньки, яка з'явиться на світ вже за два тижні. На сторінках свого інстаграму зірка поділилася кадром округлого живота та відверто розповіла про труднощі, які їй доводиться переживати на останніх термінах. 

Читайте також: Міла Йовович приголомшила зовнішнім виглядом на останньому місяці вагітності

Міла Йовович запевнила, що для кожної жінки дев'ятий місяць вагітності – найбільш нестерпний та складний. Акторка попросила шанувальниць поділитися особистими неприємними спогадами та відверто описала свій досвід. 

У мене розпухли щиколотки, як у слона, болить спина, болять стегна, я бігаю до туалету кожні 15 хвилин. Сон? Забудьте про це! Що дуже дратує, тому що, якщо малюк виявиться таким же крикливим, як і наша старша дочка, то ми очі не зімкнемо протягом наступних декількох років,
– зізналася голлівудська зірка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

Міла Йовович також висловила бажання знову повернутися до повноцінного життя та звичних радощів, які вона знаходила у заняттях спортом. Акторка зізналася, що зараз може лише мріяти про фізичну активність, адже їй складно навіть самостійно одягнути шкарпетки.

Для виконання багатьох буденних речей знаменитості доводиться докладати безліч старань та червоніти від зусиль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

Навіть враховуючи всі труднощі, Міла Йовович безмежно щаслива знову бути вагітною, зважаючи на та не, що зараз їй 44 роки. Під час попередньої вагітності два роки тому знаменита акторка втратила малюка.

Тоді вона перебувала на п'ятому місяці на зйомках за кордоном і їй довелося зробити екстрений аборт після передчасних пологів. Це рішення виявилося надзвичайним емоційним потрясінням для Міли Йовович, яка вимушено зробила паузу в кар'єрі та більше часу приділила своєму здоров'ю й вихованню доньок.

 

Всюдисуща пика Путіна, Трамп засмутив російських дітей – Недиванна сотня
сьогодні
1734
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
17 січня 19:04 Голодна кутя, або Другий Святвечір: що приготувати напередодні Водохреща – рецепти пісних страв
Олена Булан 17315
17 січня 16:06 6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
Квітослава Туз 77703
17 січня 15:30 Готовність до Оскара: як добре ви знаєте номінантів за найкращий фільм 2020 – тест
Юлія Ліпенцева 399
16 січня 20:38 Які фільми отримали Оскар за останні 10 років: повний список
Марта Вересюк 1338
16 січня 17:27 Белла Хадід – найкрасивіша жінка планети: 8 фактів про найуспішнішу модель сьогодення
Марта Вересюк 7836
Новини
Більше новин
Залиште відгук