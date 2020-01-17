Міла Йовович вразила зізнанням про надскладні останні тижні вагітності: деталі

Голлівудська акторка українського походження з нетерпінням чекає пологів, які заплановані за два тижні. Подружжя чекає на народження третього малюка. Проте останні терміни вагітності видаються справді важкими для Міли Йовович. Зірка зізналася, що в неї дуже набрякли ноги, крім того вона щоденно долає нестерпний біль у спині.

Знаменита акторка досить часто публікувала життєрадісні світлини під час своєї вагітності. Зараз Міла Йовович за крок до народження третьої доньки, яка з'явиться на світ вже за два тижні. На сторінках свого інстаграму зірка поділилася кадром округлого живота та відверто розповіла про труднощі, які їй доводиться переживати на останніх термінах.

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Міла Йовович запевнила, що для кожної жінки дев'ятий місяць вагітності – найбільш нестерпний та складний. Акторка попросила шанувальниць поділитися особистими неприємними спогадами та відверто описала свій досвід.

У мене розпухли щиколотки, як у слона, болить спина, болять стегна, я бігаю до туалету кожні 15 хвилин. Сон? Забудьте про це! Що дуже дратує, тому що, якщо малюк виявиться таким же крикливим, як і наша старша дочка, то ми очі не зімкнемо протягом наступних декількох років,

– зізналася голлівудська зірка.

Міла Йовович також висловила бажання знову повернутися до повноцінного життя та звичних радощів, які вона знаходила у заняттях спортом. Акторка зізналася, що зараз може лише мріяти про фізичну активність, адже їй складно навіть самостійно одягнути шкарпетки.

Для виконання багатьох буденних речей знаменитості доводиться докладати безліч старань та червоніти від зусиль.

Навіть враховуючи всі труднощі, Міла Йовович безмежно щаслива знову бути вагітною, зважаючи на та не, що зараз їй 44 роки. Під час попередньої вагітності два роки тому знаменита акторка втратила малюка.

Тоді вона перебувала на п'ятому місяці на зйомках за кордоном і їй довелося зробити екстрений аборт після передчасних пологів. Це рішення виявилося надзвичайним емоційним потрясінням для Міли Йовович, яка вимушено зробила паузу в кар'єрі та більше часу приділила своєму здоров'ю й вихованню доньок.