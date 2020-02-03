Міла Йовович втретє стала мамою

Американська актриса з українським корінням Міла Йовович народила третю дитину. Нею стала дівчина Озіан.

Про радісну подію у сім’ї актриси розповіла найстарша донечка Міли та її чоловіка Пола Андерсона – Евер Габо. Під першим фото з пологового будинку підліток написала, що вже любить свою новонароджену сестру.

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"Ласкаво просимо, малюк! Ласкаво просимо у цей світ, моя нова сестро Озіан! Ми тебе любимо!!!", – йдеться у дописі 12-річної Евер Габо, де вона позує разом з мамою, Озіан, батьком і сестрою Дешіел.

Додамо, що лише день тому Міла Йовович опублікувала останнє фото перед пологами і зізналась, що неабияк нервує. Вона зазначила, що 3 січня їй призначили день народження донечки.

Термін закінчується у мене завтра, тому готуюсь відправитися в лікарню. Це смішно, тому що я думала, що треті пологи будуть дріб'язковим справою, але я дійсно нервую, тепер, коли знаю, чого очікувати. У будь-якому випадку, сподіваюсь, наступне повідомленням, яке я зроблю, буде фото нашої маленької дівчинки! Побажайте мені удачі,

– написала Міла Йовович.

Нагадаємо, що про свою третю вагітність Міла Йовович вперше сповістила 8 серпня 2019 року. Тоді ж вона перебувала на 13 тижні вагітності і одразу зізналась фанатам, що з чоловіком та двома доньками очікує на появу ще однієї донечки.

Хто така Міла Йовович?Американська актриса, музикантка, модель, модельєр родом з України. Найкращими ролями можна вважати героїню Лілу в "П'ятому елементі" і Жанну д'Арк у фільмі "Посланниця: Історія Жанни д'Арк"; обидві стрічки знімав Люк Бессон.