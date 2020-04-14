24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Міла Йовович замилувала мережу чарівними світлинами молодших доньок

-
Міла Йовович з доньками / Instagram / @millajovovich

Голлівудська акторка українського походження Міла Йовович полюбляє ділитися з шанувальниками сімейними фотографіями. Днями вона опублікувала серію ніжних світлин, на яких показала двох молодших доньок.

На карантині більшість всесвітньо відомих зірок проводять час із дітьми. Це можливість насолодитися компанією рідних людей та приділити їм увагу. На особистій сторінці акторки Міли Йовович в інстаграмі з'явився допис, у якому вона показала молодших доньок на карантині. 

Читайте також: Доньки Міли Йовович весело заспівали пісню "Антошка": емоційне відео

На зворушливих кадрах зображена 5-річна Дешіел та 2-місячна Озіан. Дівчатка лежать на ліжку та мило усміхаються. Видно, що Дешіел дуже любить молодшу сестричку. Такими знімками Міла Йовович привітала усіх зі світлим святом Пасхи та передала вітання від своїх "маленьких зайчиків". Вона висловила сподівання, що усі її прихильники перебувають в безпеці та пілкуються один про одного. 


Молодші доньки Міли Йовович / Instagram / @millajovovich


Доньки Міли Йовович Дешіел та Озіан / Instagram / @millajovovich


Милі донечки акторки Міли Йовович та режисера Пола Андерсона / Instagram / @millajovovich


Донечки голлівудської акторки українського походження Міли Йовович / Instagram / @millajovovich

Старша донька Міли Евер не з'явилася на фото. 12-річна дівчинка долучається до життя Голлівуду та активно розвиває кінокар'єру та пробує себе у модельній діяльності. Евер вже встигла знятися у фільмі "Чорна Вдова" та прикрасила обкладинку нового випуску журналу Flaunt. Також дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про свою творчість.

Автор: Христина Кобак
Теги: Зіркові діти Зіркові батьки LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
13 квітня 20:02 Без Євробачення та Канн: які заходи у світі та Україні скасували через коронавірус
Уляна Журба
13 квітня 16:10 Як приготувати смачну паску: 5 рецептів запашної випічки із Західної України
Квітослава Туз
11 квітня 14:53 Від "Караоке на Майдані" до Євробачення: цікаві факти про творчість MELOVIN, які вражають
11 квітня 11:34 Серіали квітня: найцікавіші прем'єри, які варті вашої уваги
Юлія Михайлова
11 квітня 10:32 Алессандрі Амбросіо – 39! 4 секрети краси від екс-"ангела" Victoria's Secret
Юлія Девда

Новини
Більше новин