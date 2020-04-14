Міла Йовович замилувала мережу чарівними світлинами молодших доньок

Голлівудська акторка українського походження Міла Йовович полюбляє ділитися з шанувальниками сімейними фотографіями. Днями вона опублікувала серію ніжних світлин, на яких показала двох молодших доньок.

На карантині більшість всесвітньо відомих зірок проводять час із дітьми. Це можливість насолодитися компанією рідних людей та приділити їм увагу. На особистій сторінці акторки Міли Йовович в інстаграмі з'явився допис, у якому вона показала молодших доньок на карантині.

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На зворушливих кадрах зображена 5-річна Дешіел та 2-місячна Озіан. Дівчатка лежать на ліжку та мило усміхаються. Видно, що Дешіел дуже любить молодшу сестричку. Такими знімками Міла Йовович привітала усіх зі світлим святом Пасхи та передала вітання від своїх "маленьких зайчиків". Вона висловила сподівання, що усі її прихильники перебувають в безпеці та пілкуються один про одного.



Молодші доньки Міли Йовович / Instagram / @millajovovich



Доньки Міли Йовович Дешіел та Озіан / Instagram / @millajovovich



Милі донечки акторки Міли Йовович та режисера Пола Андерсона / Instagram / @millajovovich



Донечки голлівудської акторки українського походження Міли Йовович / Instagram / @millajovovich

Старша донька Міли Евер не з'явилася на фото. 12-річна дівчинка долучається до життя Голлівуду та активно розвиває кінокар'єру та пробує себе у модельній діяльності. Евер вже встигла знятися у фільмі "Чорна Вдова" та прикрасила обкладинку нового випуску журналу Flaunt. Також дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про свою творчість.