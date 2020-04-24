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Міла Йовович замилувала мережу світлиною 2-місячної доньки

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Міла Йовович з донькою Озіан
Міла Йовович з донькою Озіан / Instagram / @millajovovich

Популярна голлівудська акторка українського походження Міла Йовович активно ділиться з прихильниками світлинами своїх доньок. Днями знаменитість поширила миле фото, на якому позує її 2-місячна Озіан.

Не всі зіркові батьки показують обличчя своїх дітей та розповідають про них. Проте це не про подружжя акторки Міли Йовович та кінорежисера Пола Вільяма Скотта. Пара радо публікує чарівні світлини та не приховує спільних радісних моментів. Усе це можна побачити на особистій сторінці Міли в інстаграмі.

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Зіркова матуся поділилася фотографією, на якій крихітка Озіан зображена із серйозним та злегка обуреним виразом обличчя. Маленька дівчинка поклала руки на підлокітники крісла для годування. Вочевидь, 2-місячна донька Міли вміє показувати характер справжнього боса. 

"Я тебе знищу", – саме такий кумедний підпис до фото додала Міла. Він влучно підкреслив стан Озіан, коли її сфотографувала мама. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

Йовович ділиться кадрами доньки від народження, то ж підписники можуть спостерігати за тим, як крихітка росте та змінюється. Пропонуємо переглянути милі фото чарівної дівчинки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Зіркові батьки Зіркові діти LifeStyle
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