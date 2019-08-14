Мілі Куніс – 36: Топ-4 ролі голлівудської акторки з України

14 серпня свій 36-ий день народження святкує акторка українського походження Міла Куніс. В особливий для кінозірки день LifeStyle 24 вирішив пригадати її найяскравіші ролі.

Протягом 27-річної кінокар’єри Міла Куніс перевтілилася в десятки героїнь. Перші зйомки в рекламних роликах їй запропонували у 9 років, після того, як у 1991-му вона й батьки переїхали з Чернівців до Сполучених Штатів. Згодом юна акторка з’явилася в серіалі "Шоу 70-х", де зіграла самозакохану дівчинку-підлітка з багатої сім’ї, а ще озвучила Мег у серіалі "Гріффіни".

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Дружина Ештона Катчера й мама двох дітей продовжує зніматися в кіно. Ми ж згадаємо Топ-4 ролі Міли Куніс, які не лише закріпили її популярність у списку голлівудських зірок, а й продемонстрували різноплановість таланту акторки.

1. "Чорний Лебідь" (2010): наразі перевтілення в артистичну та природну балерину Лілі під час зйомок психологічного трилера Даррена Аронофскі є однією з найпомітніших ролей акторки. Звісно, затьмарити головну героїню Ніну (Наталі Портман) Куніс не вдалося, та й під час перегляду стрічки взагалі може здатися, що вона виконує мало не епізодичну роль, адже з’являється у декількох сценах. Проте навіть протягом них Мілі вдається максимально виконати завдання, яке перед нею поставив режисер: бути грайливою, розкутою та сексуальною (чого лише варта лесбійська сцена обох балерин).

Цікаво, що роль Лілі дісталася актрисі завдяки рекомендації тієї ж Наталі Портман, адже обоє в житті є подругами.

Після виходу фільму у 2010 році роботу Міли Куніс оцінили чотирьома відзнаками: вона була номінанткою "Золотого глобуса" та премії каналу "MTV" у найкращій жіночій ролі другого плану, а перемогу в цій же категорії виборола в кінопремії "Сатурн". Ще їй дістався Приз Марчелло Мастрояні в межах Венеційського кінофестивалю.

Проте докласти зусиль, щоби удостоїтися таких нагород, Мілі довелося чимало. Впродовж трьох місяців вона по 4 години на день займалася балетом, а ще дотримувалася суворої дієти, відтак схудла на 10 кілограмів. В одному з інтерв’ю актриса зізнавалася: "Під час перших місяців репетицій я розтягнула зв’язки на нозі. А ще на моїй спині навіть після зйомок були помітні сліди нашого хореографа, якому безперервно, протягом кількох годин, доводилось тримати мене на руках".

Трейлер "Чорний Лебідь": відео

2. "Дуже погані матусі – 1,2" (2016-2017). Навряд чи Мілі Куніс довелося стежити за появою зайвих сантиметрів на стегнах чи талії або посилено займатися танцями для того, щоби грати головну роль в американській кінокомедії "Дуже погані матусі – 1,2". Щодня її героїня Емі Мітчел розривається між домашніми справами та роботою, однак в один момент розуміє: бути в такий стрімкий час ідеальною мамою практично неможливо.

Відтак жінці і ще двом її подругам – Кікі (Крістенн Белл) та Карлі (Кетрін Хан), які дещо змінили ставлення до свого материнського обов’язку, доведеться стикнутися з нерозумінням: з боку дітей, чоловіків і друзів, а в другій частині фільму – ще й своїх мам. "Золоту середину", яку шукає Емі, Міла Куніс передає правдиво та душевно, кожне почуття – вина, злість, радість, а також хвилювання є відточеним та наповненим. Їй з легкістю вдається показати, як це – бути зразковою, турботливою матусею, так і зобразити шалену жінку, яка на певний час вирішила "злетіти з котушок", що принесло тимчасове, проте таке бажане відчуття легкості.

Трейлер "Дуже погані матусі": відео

3. "Друзі по сексу" (2011). Саме кінокомедії Міла Куніс вважає своїм улюбленим жанром. Сім років тому знімальний майданчик романтичної стрічки "Секс по дружбі" звів акторку зі співаком Джастіном Тімберлейком. Працівниця кадрового агентства Джеймі та автор популярного блогу Ділан мають дещо різні погляди на стосунки і після невдалих романів вирішують стати один для одного просто друзями по сексу – без ніяких зобов’язань. Проте минає деякий час і обоє розуміють: без почуттів нікуди. В цьому фільмі Мілі Куніс вдалося перевтілитися у дівчину, яка, незважаючи на обіцянку самій собі не проявляти емоцій під час стосунків, таки дає їм волю. І це не слабкість духу, а вміння переступити через принципово встановлені межі. Гра Міли у цій стрічці також зачаровує природністю й ефектністю, безпосередністю та, звісно ж, емоційністю.

Трейлер "Друзі по сексу": відео

4. "Оз: великий та могутній" (2013). Окрім шаленої матусі, артистичної балерини та милої сусідки у скарбничці ролей Міли Куніс і чарівниця Теодора. В такому образі перед глядачами акторка постала у фентезійному фільмі Сема Реймі "Оз: Великий та Могутній". Спочатку її героїня – допитлива, схвильована та водночас загадкова дівчина з чарівної країни, яка закохується у фокусника-брехуна. Проте після того, як той перейшов на інший бік, вона, завдяки чарам своєї сестри Еванори (Рейчел Вайс), вмить перетворюється у люту відьму. Фільм демонструє хорошу здатність акторки перевтілюватися у двох контрастних персонажів, а зеленому гримові не вдається приховати відчуття люті, яке акторка передає більш ніж правдоподібно.

Трейлер "Оз: великий та могутній": відео

А якими знаковими ролями Міли Куніс цей список можете доповнити ви? Яка стрічка, на вашу думку, найяскравіше розкриває гру голлівудської акторки? Діліться в коментарях.