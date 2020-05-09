Мілла Йовович показала фото бабусі та дідуся, які пройшли війну: чуттєва розповідь про рідних

Американська акторка українського походження привітала суспільство з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. З нагоди свята Мілла Йовович опублікувала фото бабусі та дідуся та розповіла, як її рідні опинилися на фронті. Вона надзвичайно пишається, що походить з роду солдатів та революціонерів.

В інстаграм-профілі 44-річна акторка показала архівні кадри з родинного альбому з нагоди Дня пам'яті та примирення та Дня перемоги, які відзначають 8 та 9 травня. Мілла Йовович наголосила, що обидва свята знаменують завершення Другої світової війни, тому рівноцінно пам'ятні для неї.

Читайте також Ольга Куриленко оскандалилася заявою: Української крові в мені взагалі немає

Зважаючи на те, що голлівудська акторка народилася у Києві та має українське коріння, війна не оминула й її сім'ю. Вона розповіла, що її бабуся по маминій лінії Тетяна Попова потрапила на передову, коли їй було лише 16 років. Вона була медсестрою та пройшла всю дорогу до Берліна до свого повноліття. Тато матері також воював, а дід по батьковій лінії Богдан Йовович був у рядах югославських партизан.

Я з роду бійців, солдат і революціонерів, і я дуже пишаюся своєю спадщиною і дивовижними людьми, якими були мої предки… Я хочу вшанувати їхню пам'ять і пам'ять всіх хоробрих душ, які боролися за те, щоб зробити цей світ кращим і більш гідним,

– написала Мілла Йовович.

Для перегляду всіх фото гортайте вправо.

Зірка показала не лише архівні кадри бабусі та дідуся, а й їхні численні нагороди, які підтверджують, що вони воювали у Другій світовій війні. Мілла Йовович також наголосила, що у моменти відчаю вона часто згадує, який життєвий шлях судилося пройти її бабусі ще дитиною, й тоді жодні інші речі не здаються катастрофічними.

Слід зауважити, що мама знаменитості Галина родом з Дніпра й також працювала акторкою на кіностудії імені Олександра Довженка в Києві. Її батько Богдан – серб за походженням. Чоловік здобув освіту лікаря-терапевта. У п'ятирічному віці Мілла Йовович покинула Україну та разом з сім'єю емігрувала до США.