Міллі Йовович – 43! Топ-4 цитати голлівудської зірки родом з України

17 грудня, свій день народження святкує актриса й модель Мілла Йовович. Зірці, яка народилась в Україні, відтак емігрувала у США і протягом уже трьох десятиріч підкорює тамтешній кінематограф та світові глянці, виповнюється 43 роки.

З такої нагоди LifeStyle 24 підібрав найважливіші думки іменинниці, які їй подарував життєвий досвід. Вони – про особистий розвиток, чоловіків, щастя бути мамою і жіночу красу.

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"Що ти робитимеш, коли нарешті опинишся всередині й почнеш говорити?"

Професія моделі – перша, яку після переїзду Мілла опановувала в Сполучених Штатах. У цьому бізнесі дівчинка працювала з 11 років: прикрасила обкладинки глянцевих журналів "Lei", "The Face" та "Mademoiselle", відтак співпрацювала з "Hugo Boss", "Guess", "Calvin Klein" і "L’Oreal".

Робота не заважала юній красуні паралельно навчатися вокалу, гри на фортепіано й гітарі. Такий багаж умінь, як зізнається зірка, був би неможливий без її матері – акторки Галини Логінової. "Моя мама завжди наполягала на тому, щоб я вчилася та розвивалася. Вона казала: "Так, із красивим обличчям тобі відкриють двері в модельний світ. Але що ти робитимеш тоді, коли нарешті опинишся всередині й почнеш говорити?"" – ділиться Мілла.

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"Хочу бути дівчинкою, відчувати себе жінкою, бо не збираюся завжди бути супергероєм"

Мабуть, такий погляд на стосунки Йовович сформувала через два ранні шлюби – з актором Шоном Ендрюсом у 16 років та з режисером Люком Бессоном, який вважав дівчину своєю музою (фільм "П’ятий елемент"). Після розлучення з останнім у 1999 році, в особистому житті актриси настала пауза.

"Я сильна особистість, зі мною не просто вжитися. Дуже багато вимагаю від чоловіка: якщо він каже, що мріє турбуватися про мене, то повинен бути готовим до того, що я хочу бути дівчинкою та відчувати себе жінкою, адже не збираюся завжди бути супергероєм. Ще чоловікові важливо слухати жінку, адже це саме те, чого вона бажає", – розмірковує вона. І через майже десяток років такі риси Мілла побачила в кінорежисері Пола Андерсона.

"Коли з моїми доньками все гаразд, то інше – неважливе"

Саме зі своїм третім чоловіком актриса Мілла Йовович виховує двох доньок – 11-річну Евер і 3-річну Дешіел. За словами голлівудської зірки, материнство стало для неї не лише черговим етапом, а й змінило її.

"З появою дитини я віднайшла в собі впевненість, про яку раніше не підозрювала. Тепер, стоячи на сцені чи в кадрі, не нервую. Адже, коли з моїми доньками все гаразд, інше – неважливо", – поділилась зірка.

"Папараці не будуть шоковані, якщо я з’явлюсь на публіці без макіяжу"

Мілла Йовович не належить до тих знаменитостей, які годинами тренуються в спортзалі. Перевагу вона віддає бойовим мистецтвам: "Тренажерний зал – це дуже одноманітно. Я люблю, наприклад, бразильське джиу-джитсу, яке підвищує витривалість".

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Також актриса не женеться за стандартами краси. "Терпіти не можу тонни косметики, накладні нігті та груди з силікону! Тому папараці не будуть шоковані, якщо я з’явлюсь на публіці без макіяжу", – впевнено каже зірка.

А яка з вищенаведених думок Мілли Йовович припала вам до душі найбільше? Можливо, ви знаєте ще кілька висловів голлівудської красуні й хочете ними поділитися? Пишіть у коментарях.