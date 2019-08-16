Мільярдери обирають неон: 22-річна Кайлі Дженнер показала пишні форми в сексуальному купальнику

Наймолодшій мільярдерці світу Кайлі Дженнер 10 серпня виповнилося 22 роки, однак пишне святкування трохи затягнулося. Так, сьогодні, 16 серпня, апетитна американська зірка продовжує публікувати гарячі знімки з відпочинку на Капрі.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер відсвяткує свій 22 день народження на яхті за 250 мільйонів доларів у відкритому морі, на острові Капрі. Однак ніхто не здогадувався, що святкування затягнеться на тиждень і Кайлі Дженнер ділитиметься сексуальними фото на палубі розкішного судна.

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Так, на новому знімку засмагла зірка сімейства Кардашян-Дженнер позувала сидячи на розлогих світлих диванах. Позаду неї були розкішні скелі та море, а сама вона звабливо позувала перед камерою.

На ній був суцільний купальник неоново-салатового кольору, однак сексуальності додали вирізи на доволі тонкій талії пишної в стегнах і грудях мільярдерки. Вона звабливо поклала руку на голову, відкинувши волосся назад.



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner