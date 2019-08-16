Мільярдери обирають неон: 22-річна Кайлі Дженнер показала пишні форми в сексуальному купальнику

1107 Читать новость на русском
Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Наймолодшій мільярдерці світу Кайлі Дженнер 10 серпня виповнилося 22 роки, однак пишне святкування трохи затягнулося. Так, сьогодні, 16 серпня, апетитна американська зірка продовжує публікувати гарячі знімки з відпочинку на Капрі.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер відсвяткує свій 22 день народження на яхті за 250 мільйонів доларів у відкритому морі, на острові Капрі. Однак ніхто не здогадувався, що святкування затягнеться на тиждень і Кайлі Дженнер ділитиметься сексуальними фото на палубі розкішного судна.

Читайте також: Це дуже гаряче: 22-річна мільярдерка Кайлі Дженнер похизувалася фігурою в купальнику

Так, на новому знімку засмагла зірка сімейства Кардашян-Дженнер позувала сидячи на розлогих світлих диванах. Позаду неї були розкішні скелі та море, а сама вона звабливо позувала перед камерою.

На ній був суцільний купальник неоново-салатового кольору, однак сексуальності додали вирізи на доволі тонкій талії пишної в стегнах і грудях мільярдерки. Вона звабливо поклала руку на голову, відкинувши волосся назад.

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

blog_ava
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні
12717
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Кайлі Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Елвіс Преслі: з якої пісні почався шлях артиста до підкорення сердець
сьогодні 12:06 Елвіс Преслі: з якої пісні почався шлях артиста до підкорення сердець
579
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 16-18 серпня
сьогодні 10:12 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 16-18 серпня
235
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
сьогодні 09:04 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк 8316
День народження Дженіфер Лоуренс: топ-6 найкращих фільмів, які повинен побачити кожен
15 серпня 11:22 День народження Дженіфер Лоуренс: топ-6 найкращих фільмів, які повинен побачити кожен
Юлія Турелик 1389
Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
15 серпня 10:45 Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
996
Новини
Більше новин
Залиште відгук