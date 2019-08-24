Мільярдерка Кайлі Дженнер буде утримувати батька своєї дитини, якщо вони розійдуться, – ЗМІ

Відома американська бізнесменка Кайлі Дженнер буде змушена утримувати свого партнера та батька 1-річної доньки Стормі у випадку, якщо вони розійдуться. Згідно з законами штату Каліфорнія, після розколу пари обох утримує той партнер, який заробляє більше.

Попри те, що Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт показують у соцмережах красиву ідилію і лише розігрівають чутки про одруження, їхні шанувальники обговорюють, що ж буде у разі їхнього розколу. Так, видання Mirror повідомляє, що у випадку розколу американської пари, забезпечувати їх обох буде повинна 22-річна Кайлі Дженнер.

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Закони штату Каліфорнія, де зірки проживають та раніше реєстрували народження доньки, голосять, що у разі розколу навіть неодруженої пари, про забезпечення іншого партнера піклується той, хто заробляє більше. Тобто, навіть не одружившись, відомий репер Тревіс Скотт зможе розраховувати на фінансову підтримку Кайлі Дженнер, якщо вони порвуть стосунки.

Ви повинні розуміти, що закон має на меті захистити права дитини. Кайлі оточує дитину розкішшю. Це означає, що і Тревісу будуть потрібні кошти для підтримки такого рівня життя спадкоємиці. Це зобов'язання ляже на плечі Дженнер,

– заявив адвокат видання.

Також юрист додав, що Тревіс Скотт зможе вимагати коштів на утримування від мільярдерки навіть у тому випадку, якщо головним опікуном у разі розставання залишиться Кайлі Дженнер.



Тревіс Скотт з донькою Стормі / Instagram / @kyliejenner