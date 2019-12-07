Мільярдерка Кайлі Дженнер покаталася на сноуборді з однорічною дочкою: відео дня

Наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер у компанії однорічної дочки і друзів відправилася підкорювати сніжні схили. Знаменитість показала шанувальникам у мережі те, як впевнено катається її дівчинка Стормі на сноуборді.

Відео зі Стормі, якій вже у лютому виповниться два роки, Кайлі опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Дочка мільярдерки у білосніжному костюмі, рожевому шоломі з буквою "К" та в окулярах катається на сноуборді.

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"Так, молодець дівчинка! Ти класна, крихітко!" – говорить у короткому ролику зіркова мама своїй дочці.

У першому ролику дівчинці допомагають триматися на дошці, а на другому Стормі сама спускається з гори в руки інструктора. Що цікаво, дочка Кайлі Дженнер виглядає дуже спокійно, зосереджено та впевнено.



Дочка Кайлі Дженнер Стормі / Instagram / @kyliejenner / Скріншот

Дочка Кайлі Дженнер Стормі катається на сноуборді: дивіться відео



Кайлі Дженнер з дочкою Стормі / Instagram / @kyliejenner

Також Кайлі Дженнер під час відпочинку у горах влаштувала гарячу фотосесію в обтислій термобілизні з манжетами і теплим коміром з колекції Chanel.

Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner