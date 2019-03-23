Мільярдерка Кайлі Дженнер зробила манікюр зі стодоларових купюр: фото

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / www.gettyimages.com

Наймолодша мільярдерка (за версією журналу Forbes) 21-річна Кайлі Дженнер показала незвичний варіант манікюру, який зможуть повторити лише багатії.

Кайлі Дженнер показала фото своїх рук на сторінці в Instagram. Так, на деяких нігтях, замість звичайного лаку, були вирізки із стодоларових купюр.

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Своє фото наймолодша багатійка підписала так: "До тих пір, поки мої пальці не стануть блакитними". Кайлі використала рядок з пісні Smokepurpp "Fingers Blue". В контексті ці слова звучать так: "Я буду рахувати сотні, поки мої пальці не стануть блакитними".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Додамо, раніше в інтерв'ю виданню Harper's Bazaar Дженнер зізналася, що пишається своїм успіхом і тим фактом, що вона зробила усе самостійно і на її банківському рахунку немає жодних грошей, які подарували батьки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Краса Кайлі Дженнер Манікюр
Джерело: LifeStyle 24
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