Американський актор та реслер Двейн Джонсон ("Скеля") став найбагатшою зіркою в мережі Instagram. Чоловік може заробити за одну рекламну публікацію більше мільйона доларів. У рейтинг багатіїв-блогерів також увійшли сестри Кардашян-Дженнер, знамениті виконавці та спортсмени.

Сервіс Hopper HQ, який на основі SEO-аналізу щорічно показує, скільки коштує реклама в найпопулярніших зірок мережі, оприлюднив новий рейтинг. Оцінюючи доходи і популярність зірок в соцмережі, сервіс також враховував кількість фоловерів, залученість аудиторії і частоту публікацій. Традиційно зірок розділили по категоріях: зірки, краса, мода, фітнес, їжа, Lifestyle, спорт, подорожі.

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Відзначимо, що знаменитості рідко роблять у своїх профілях рекламні публікації, адже ціна за них може бути надзвичайно великою, і їх можуть собі дозволити лише найпрестижніші бренди. LifeStyle 24 пропонує вам дізнатись, які зірки мають можливість найбільше заробляти за допомогою соціальної мережі Instagram.

Двейн Джонсон

Найбільше за одну рекламну публікацію в мережі платять американському актору Двейну Джонсону – 1 мільйон 15 тисяч доларів. На його сторінку підписані 190 мільйонів користувачів, що є одним з найбільших показників в даній мережі, тому і ціна за рекламу є цілком виправданою. У 2019 році чоловік перебував аж на 6 місці у рейтингу багатіїв інстаграму – тоді він заробляв 650 тисяч доларів за рекламний допис.

Кайлі Дженнер

Минулорічна "королева рейтингу" – блогерка Кайлі Дженнер цьогоріч змістила позицію на одну сходинку нижче. Якщо раніше вона брала за рекламу 1 мільйон доларів, то у 2020 році її вартісь стала дещо меншою – 986 тисяч доларів. На її інстаграм-сторінку підписані 185 мільйонів користувачів.

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Кріштіану Роналду

Трійку лідерів у рейтингу найбагатших зірок в інстаграмі закріпив відомий португальський футболіст Кріштіану Роналду. Він щороку займає одні з перших позицій за заробітком в інстаграмі, у рейтингу Forbes та інших престижних списках. Один рекламний допис у спортсмена коштує 889 тисяч доларів. На його акаунт підписані 230 мільйонів користівачівю Минулоріч одна рекламна публікація Роналду коштувала 750 тисяч доларів.

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