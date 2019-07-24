Міні-копія: Ріанна показала свого двійника – шокуючі фото
Відома американська R&B і поп-співачка Ріанна приголомшила шанувальників знімком маленької дівчинки, яка вражаючи схожа на неї.
Ріанна опублікувала фото свого двійника на сторінці в Instagram та зізналася, що вона сама є шокованою від разючої схожості дитини з нею.
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Дівчинку звати Алаа, її мама американка Брія розмістила знімки своєї дочки у мережі та позначала на них популярну співачку. Тепер і Ріанна дізналася про те, що у неї є маленька копія.
"Я ледь телефон не випустила. Як?" – додала у підписі зірка.
Фото назбирало понад 6 мільйонів вподобань та безліч коментарів, зокрема й від інших знаменитостей.
"Це твоя міні копія", "Близнюки! Як це можливо?", "Я подумала, що ти омолодила своє лице в FaceApp", "Ріанно, ти мусиш її зняти в одному зі своїх кліпів", "Міні Рірі", "Коли ти встигла народити?", – пишуть користувачі у мережі.
Пропонуємо переглянути більше фото маленької Алаї, яку вважають копією Ріанни:
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