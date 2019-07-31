Міні-сукня в поєднанні з військовими черевиками: ефектний літній "лук" від Ельзи Госк

30-річна білявка Ельза Госк професійно підкорює не лише подіуми, але й вулиці мегаполісів. Нові світлини стрункої "ангела" Victoria's Secret у стильному образі вона показала у соціальних мережах.

Відома шведська модель вже давно завоювала багатомільйонну аудиторію у соціальних мережах, тому вона активно підтримує рейтинг однієї з найстильніших подіумних зірок, оприлюднюючи стильні кадри. Свіжі фото ефектного "луку" Ельза Госк опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На вулицях Нью-Йорка стильна шведка, яка обожнює люксові бренди, продемонструвала черговий відмінний літній образ у стилі "кежуал". Шанувальницям простих, але водночас стильних вбрань варто взяти його собі на замітку.

Для прогулянки Ельза Госк одягнула міні-сукню в кольорі хакі, який вже кілька сезонів поспіль є одним із найпопулярніших відтінків. Що цікаво, для легкого плаття вона не підібрала босоніжки чи туфлі, а взула чорні військові чоботи зі шнурками. "Небезпечний" образ Ельзи доповнили масивні сережки-кільця і чорний клатч, а також широкий пояс в тон, який підкреслив її тонку осину талію.



Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa