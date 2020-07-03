Американська модель повернулась до роботи після карантинних зйомок у власному будинку. Белла Хадід позувала у новій колекції модного бренду Helmut Lang. Зірка приміряла відверті образи зі спокусливими декольте та сміливо оголювала плаский живіт на камеру.

23-річна струнка красуня, яка підкорила світові подіуми, позувала для кампейну бренду Helmut Lang у колекції Pre- Fall 2020. Белла Хадід показала результати роботи на особистій сторінці в інстаграмі.

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Над естетичними чорно-білими кадрами працював відомий нью-йоркський фотограф Ітан Джеймс Грін. Перед камерою модель з'явилась у стильних образах, які підкреслювали її жіночність та витонченість. Белла Хадід приміряла обтислі джинси, які поєднала з коротким пухнастим кардиганом.

Вона також позувала у чорній сукні довжини міді, яка спокусливо облягала її стегна. Відвертим був образ у мінішортах, бюстгальтері та піджаку, в якому знаменитість показала всі переваги свого тіла. Найбільш зухвалий look – топ на бретелях, штани оверсайз з поясом та довгі рукавиці з чорної шкіри.

Белла Хадід у новій колекції Helmut Lang / Фото Helmut Lang