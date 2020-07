Співачка Настя Каменських незмінно диктує тренди українським модницям. Навіть під час велопрогулянки лісом вона продемонструвала стильний образ, який дозволить виглядати неперевершено у спекотну погоду та підкреслить струнку фігуру.

Як завжди, яскраве фото з'явилося на особистій сторінці виконавиці в інстаграмі. Вона відправилася на ранкову прогулянку і вирішила показати підписникам свій look of the day.

Читайте також У чорному топі та лосинах: Настя Каменських приголомшила стрункою фігурою – фото

Літній образ Насті Каменських

NK не втрачає можливості підкреслити струнку та спортивну фігуру, адже багато часу та зусиль приділяє тому, щоб тримати себе у хорошій фізичній формі.

Сьогодні артистка вирішила одягнути короткий зелений топ із зміїним принтом, який поєднала із білими мінішортами та чорним поясом. Волосся вона вклала у звичні кучері, а на обличчі зробила легкий макіяж із нюдовою помадою на губах.



Настя Каменських показала варіант літнього образу / Instagram / @kamenskux

На обличчі Насті незмінно сяє усмішка. Вона дарує прихильникам лише позитивні емоції та забезпечує хорошим настроєм на увесь день.

У дописі під фото NK поділилася своїми думками: "Щастя завжди всередині нас. Від усвідомлення, що любиш те, чим займаєшся, від того, що поруч близькі люди і від почуття гармонії з собою та світом. Тому створюйте своє щастя самі – не перетворюйте життя в гонитву за благами, а займайтеся улюбленою справою, насолоджуйтеся кожним моментом, кохайте та багато усміхайтеся!"