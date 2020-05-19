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У мініспідниці та шкірянці: Ірина Федишин здивувала зухвалим образом – фото

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Ірина Федишин здивувала зухвалим образом
Ірина Федишин здивувала зухвалим образом / Instagram / @irynafedyshyn

Українська співачка влаштувала родинну поїздку околицями Львова. Для прогулянки Ірина Федишин обрала спокусливий образ. Артистка засвітила стрункі ноги у чорній мініспідниці з металевими прикрасами.

Ірина Федишин впродовж карантину встигла похизуватися своїми кулінарними вміннями. Якщо для домашніх зйомок на кухні вона обирала комфортний повсякденний одяг, то для сімейної поїздки до Свірзького замку відшукала у своєму гардеробі фешн-look. Фото з прогулянки зірка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі

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Співачка постала у зухвалому образі, який підкреслив її звабливу фігуру. На ній чорна шкірянка, топ з застібкою на грудях, мініспідниці з металевими прикрасами та зручне спортивне взуття. Відвертий аутфіт акцентував на ідеальних струнких ніжках Ірини Федишин, яка підкреслює їх під час кожного виходу на сцену. 

Волосся виконавиця зібрала у стильний пучок, а образ total black довершила темними сонцезахисними окулярами та великими сережками-кільцями. Фоловери не оминули увагою розкішний зовнішній вигляд зірки та засипали її компліментами в коментарях. 

 ірина федишин
Ірина Федишин здивувала образом у мініспідниці  / Фото: Instagram / @irynafedyshyn

ірина федишин
Ірина Федишин здивувала образом у мініспідниці / Фото: Instagram / @irynafedyshyn


Ірина Федишин здивувала образом у мініспідниці / Фото: Instagram / @irynafedyshyn

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль і мода
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