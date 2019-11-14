Міністр Бородянський: Співаків, які гастролюють у РФ, не треба пускати на Євробачення

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський наголосив, що підтримує рішення Суспільного не допускати до участі у пісенному конкурсі Євробачення від України співаків, які гастролюють або мають намір виступати в Росії.

Про це Бородянський сказав кореспонденту Укрінформу під час міжнародного форуму "Креативна Україна".

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Раніше в офіційній заяві пресслужби UA: Суспільне мовлення зазначається, що учасники, які подаватимуться на Національний відбір у 2020 році в Україні (з 16 жовтня по 25 грудня), окрім стандартних вимог повинні підтвердити низку фактів, які пов'язані з гастролями в окупованому Росією Криму і у РФ.

Так, міністр культури, молоді і спорту України також підтримує те, що співаків, які гастролюють у країні-агресорі, не можна допускати до конкурсу.

"Я вважаю, що це справа Суспільного. І я підтримую Суспільне. Ми чітко повинні визначити, що є добром, а що є злом, і вміти відрізняти добро від зла... Культура є важливою складовою політики... Якщо співак, артист їде в Російську Федерацію – не в Крим, Крим – це Україна, – і виступає там, на мій погляд, це значить, що ця людина не відстоює українську позицію, не розуміє, що Росія – країна, яка на нас напала. І держава повинна сформулювати своє ставлення до таких поїздок", – заявив Бородянський.

Міністр додав, що його завдання забезпечити українському артисту гарну матеріальну базу в Україні, щоб він "міг заробляти гроші тут, творити тут, бути сприйнятим суспільством".