Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк знає, як розбурхати мережу. Вона поширила серію кадрів, на яких показала, як падає зі сходів у відвертому вбранні.

Яскрава та запальна Леся Нікітюк на особистій сторінці в інстаграмі показала кумедну та, водночас, неприємну ситуацію, як трапилася з нею під час прогулянки. Знаменитість впала зі сходів.

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У теплий літній день Леся вирішила прогулятися на свіжому повітрі. Вона одягнула стильну джинсову мінісукню, яка гарно підкреслила її довгі стрункі ноги. Поєднала таке вбрання із чорними туфлями з принтом на підборах. Доповнила свій аутфіт сумочкою чорного кольору, сонцезахисними окулярами та мінімалістичними підвісками.

Волосся блогерка вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж. Спершу бачимо Лесю усміхненою, проте потім вона раптово падає зі сходів. Травм телеведуча не отримала. Проте під час казусу вона засвітила свої оголені сідниці.

Але навіть у такій ситуації Леся не втрачає почуття гумору та демонструє самоіронію. Про це свідчить підпис до фото.

"Зірка впала. Загадуйте бажання", – написала Нікітюк в публікації.



Леся Нікітюк позує в мінісукні / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк впала зі сходів / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк у мінісукні впала зі сходів / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк впала зі сходів / Instagram / @lesia_nikituk