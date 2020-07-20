Про шлюб Міранда Керр та Евань Шпігель говорять рідко, але їхні поодинокі фото можуть розповісти більше ніж вони думають. Все тому, що навіть після 5 років стосунків вони демонструють неймовірну любов і тепло одне до одного. Цього разу вони постали на знімках для нового номеру журналу WSJ.

Австралійська супермодель і колишній ангел Victoria’s Secret Міранда Керр стала зіркою нової обкладинки глянцю разом зі своїм чоловіком-мільярдером – американським підприємцем та співзасновником Snapchat Еваном Шпігелем. 37-річна жінка і 30-річний чоловік у час пандемії коронавірусу влаштували "фотостудію" на задньому дворі свого особняка.

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На знімках пара ніжно дивилась одне на одного, обіймалась та цілувалась. Закохані одягнули зручні та буденні образи для фотографій, чим ще більше подарували читачам відчуття дому та затишку. Автором знімків став Daniel Jack Lyons.

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В інтерв'ю для журналу WSJ поділився, що захоплюєтья стосунками Міранди Керр та її колишнього чоловіка Орландо Блума, які заради спільного сина зберегли теплі відносини.

Спостерігаючи за Мірандою і Орландо, я розумію, як сильно їхні відносини відрізняються від того, що я бачив в дитинстві. Я ні в якому разі не намагаюся замінити Флінну (сину Міранди та Орландо, – LifeStyle 24) батька, я лише відчуваю себе частиною його команди. Орландо – бажаний і частий гість у нашому домі. Мені подобається це в Міранді. "Ласкаво просимо всіх", – це її австралійський підхід,

– поділився Еван Шпігель.

Цікавинкою розмови чоловіка з журналістом стало те, що той зізнався, як відбулось його перше побачення з Мірандою. За його словами, це сталось в класі з кундаліні-йоги і Міранда запізнилась на зустріч аж на 45 хвилин.

Що відомо про стосунки Міранди Керр і Евана Шпігеля?

Вперше про їхній роман стало відомо у 2015 році, коли закохані відправились у романтичну подорож, де їх сфотографували папараці. Пара одружилася 27 травня 2017 року після двох років стосунків. Розкішна церемонія пройшла у дворі їхнього елітного будинку в Брентвуді. На урочисту подію пара запросила всього 45 людей, серед яких були тільки найближчі родичі та друзі. Наразі зіркове подружжя виховує трьох дітей – 9-річного Флінна, 2-річну Харт і 7-місячного Майлса.