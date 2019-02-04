Міранда Керр розповіла, як підвищує рівень енергії і бореться з втомою: простий рецепт

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Міранда Керр
Міранда Керр / Instagram/ @mirandakerr

Знаменита модель і екс-"ангел" Victiria's Secret Міранда Керр відкрила секрет своєї енергійності і відмінного самопочуття. Одна з найзатребуваніших супермоделей світу стверджує, що все геніальне насправді – просте.

У свої 35 років Міранда Керр реалізувалася як супермодель, дружина мільярдера, мама двох дітей і успішна жінка. Підтримувати баланс між кар'єрою, сім'єю і побутом – не завжди легко, однак їй це вдається робити завдяки дарам, які дає природа.

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Міранда Керр опублікувала на своїй сторінці в Instagram короткий відеоролик з лікарем, який консультує модель щодо її раціону. У ньому вона розповіла про те, що забезпечує їй збільшення життєвих сил і допомагає позбутися від втоми.

Я п'ю сік з селери щоранку протягом останніх 6 місяців і відчуваю себе просто чудово! Я бачу величезну різницю в своєму рівні енергії і роботі травної системи до цього і після. Спасибі моєму другові, що розкрив для мене цей секрет,
– прокоментувала відео Міранда.

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miranda (@mirandakerr)

 

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Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 канал
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