Міранда Керр відвідала світський захід: вишукані фото

Австралійська модель Міранда Керр після народження третьої дитини знову вийшла на публіку. Знаменитість відвідала вечірку напередодні Оскара-2020.

36-річна Міранда Керр зараз перебуває у декретній відпустці. Чотири місяці тому зірка народила третього сина, якого назвали Майлз. Днями жінка прийшла на світський захід.

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Модель відвідала вечірку дизайнерки Діани фон Фюрстенберг на честь жінок-номінантів церемонії вручення Оскара.

Керр здійснила світський вихід в чорній сукні-халаті в дрібні білі горошки та з рюшами. Вбрання Міранда поєднала з босоніжками білого кольору в чорну цятку. Доповнила образ мініатюрною сумочкою молочного кольору на ланцюжку.

Її вуха прикрашали діамантові сережки. Волосся зірка акуратно вклала та зробила легкий макіяж з акцентом на рожеві матові губи.



Міранда Керр / Фото: Getty Images



Міранда Керр на вечірці напередодні Оскара-2020 / Фото: Getty Images