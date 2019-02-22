Міранда Керр з чоловіком відпочиває у Перу: колоритні фото

Знаменита модель і екс-"ангел" Victoria's Secret Міранда Керр вирушила у подорож в екзотичну країну на заході Південної Америки Перу. Компанію зірці склав її коханий чоловік Еван Шпігель.

Яскраві знімки з подорожі модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Закохані відвідали місце у горах, де розташоване "втрачене місто інків Мачу-Пікчу, а також показали зворушливе селфі вдвох. У серії знімків Міранда продемонструвала колоритне фото з перуанцями, світлини природи і кумедне селфі з верблюдом. Керр одягнена у зручний одяг, спортивне взуття і кепку.

"Така чарівна подорож до Перу", – зазначила вона у підписі.



Міранда Керр відпочиває у Перу / Instagram / @mirandakerr



Міранда Керр і Еван Шпігель у Перу / Instagram / @mirandakerr



Міранда Керр відпочиває у Перу / Instagram / @mirandakerr



Міранда Керр показала фото з відпочинку у Перу / Instagram / @mirandakerr



Міранда Керр показала фото з відпочинку у Перу / Instagram / @mirandakerr

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Міранда Керр показала фото з відпочинку у Перу / Instagram / @mirandakerr



Міранда Керр показала фото з відпочинку у Перу / Instagram / @mirandakerr